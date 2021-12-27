Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов: На Большом кольце метро в 2022 году запустим семь станций

Руководитель Департамента строительства г. Москвы Рафик Загрутдинов. Фото предоставлено пресс-службой департамента строительства

В интервью «Комсомольской правде» об итогах уходящего года и градостроительных планах на 2022-й рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

- Рафик Равилович, уже совсем немного времени остаётся до Нового года. С какими результатами встречаете праздник?

- Всего в этом году Департамент строительства планирует сдать 2 миллиона 750 тысяч квадратных метров различных объектов. Если сравнивать с прошедшим годом, то это в два раза больше. Напомню, в 2020-м мы вводили 1 миллион 300 тысяч «квадратов». Адресная инвестиционная программа (АИП) и наши планы ежегодно прирастают. В 2022 году построим 174 объекта и более 3 миллионов квадратных метров.

По принятому бюджету города до 2024 года мы ожидаем такой же рост. Динамика будет продолжаться во всех отраслях. Это касается и формирования транспортного каркаса. Мэр Сергей Семёнович Собянин поставил задачу в 2023 году в основном завершить основные объекты по транспортному каркасу города.

- Могли бы назвать эти дорожные стройки?

- В декабре мэр открыл участок Северо-Восточной хорды у Ботанического сада и Сельскохозяйственной улицы - 1,5 километра красивой эстакады. С ее запуском мы перевыполнили планы этого года и построили 61,8 километра дорог. У нас был план 57,7 километра.

Кроме того, искусственных сооружений возвели в два раза больше, чем намечали – 32 объекта при плане 16. За счет чего это удалось? Прежде всего благодаря повышению производительности и применению новых технологий. Все объекты строятся в круглосуточном режиме. Немаловажно, в этом году сдали 20 пешеходных переходов при плане 14. Транспортный каркас подразумевает такие сооружения, поскольку с запуском новых маршрутов увеличивается интенсивность движения автомобильного транспорта. Это очень востребовано.

По Северо-Восточной хорде мы от Открытого шоссе дошли до Алтуфьевского шоссе. Для нас это победа, ведь узел сложнейший, дорога идёт вдоль МЦК. По СВХ остается доделать участок до Дмитровского шоссе. Мэр поставил задачу в следующем году замкнуть СВХ внутри МКАДа. В этом году увязали СВХ и Северо-Западную хорду (СЗХ). Теперь есть возможность от проспекта Генерала Дорохова, от МКАДа доехать и в районе Алтуфьевского шоссе перейти на СВХ и по ней, по сути, без светофоров доехать до Некрасовки. Это очень важная связка для двух хорд. Одновременно строились связки между районами - путепроводы через железнодорожные пути МЦД-2 на участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта, до ТТК, транспортная развязка на пересечении СВХ с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе, которая открывает для микрорайона численностью 200 тысяч человек беспрепятственный выезд на СВХ и подъезд к станции МЦК.

Ещё один важный узел, который Сергей Собянин недавно открыл – это мост через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

Сегодня развернуты работы на всех магистралях, формирующих транспортный каркас города. Нам предстоит большая работа по Юго-Восточной хорде и в будущем году мы планируем ввести на ней некоторые участки. На МКАДе обновляем четыре развязки. В следующем году введём развязку с Осташковским шоссе.

НОВЫЕ СТАНЦИИ ПОДЗЕМКИ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ В ПУТИ

- Что сейчас происходит на Большой кольцевой линии метро?

- С начала 2021 года введены в эксплуатацию 24,8 километра линий и 12 станций с учетом реконструкции «Каховской». Напомню, 7 декабря президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли сразу 10 станций на Большой кольцевой линии (БКЛ). О востребованности этого маршрута говорит и то, что буквально в первую неделю запуска суточный пассажиропоток превысил 160 000-170 000 человек. В транспортном каркасе - два сердца столицы, это МЦК и БКЛ. МЦК в основном находится ближе к северу, а БКЛ - ближе к югу. Жители запада, юго-запада, юго-востока получили важные поперечные связи. К примеру, живешь на Мичуринском проспекте и, чтобы попасть на проспект Вернадского, надо было сделать круг – на метро до кольцевой доехать или наземным транспортом добираться. Сейчас благодаря новым станциям БКЛ этот путь занимает буквально две минуты и ты уже на соседней улице. Эта поперечная связка на юге очень важна и тем, что с присоединенных территорий, из дачных посёлков приезжает в исторические районы города очень много жителей. Цифры говорят, что это очень востребованный участок.

В 2022 году планируем завершить строительство 7 новых станций БКЛ и реконструкцию еще двух – «Каширской» и «Варшавской», которые войдут в состав БКЛ.

КОМФОРТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕНОВАЦИИ

- Сколько новостроек получили в этом году переселенцы из сносимых домов?

- Программу реновации мы выполняем четко по графику, утвержденному еще в начале программы с учетом стартовых площадок. Нам важно запустить стартовые площадки, ведь строительство ведется в очень уплотненной застройке. Часто приходится заниматься перекладкой большого количества инженерных сетей. Несмотря на это, уже ввели в эксплуатацию 169 жилых домов, в том числе 77 новостроек в этом году. Больше всего жилых домов введено в Юго-Восточном округе – 14 адресов. А демонтировали с учетом технологии «умного сноса» 70 жилых домов. До конца года планируется дополнительно передать жильё под переселение еще 800 семьям. Все дома по стандартам реновации вводятся в срок. При этом в кварталах создаётся совершенно новая среда, инженерные сети, социальная инфраструктура, стандарты благоустройства и отделки домов.

РОДДОМ ПОЯВИТСЯ В БОЛЬНИЦЕ В КОММУНАРКЕ

- Медицинских строек в столице за последнее время стало больше. Причём появляются не только новые районные поликлиники, но и крупные медцентры. С какими болезнями смогут обращаться туда пациенты?

- В 2021 году построили семь объектов здравоохранения площадью порядка 70 тысяч квадратных метров. Среди них - детско-взрослая поликлиника на Судостроительной улице, детско-взрослый инфекционный корпус на 100 коек и амбулаторно-поликлинический корпус для больницы в Коммунарке. В Международном медицинском кластере (ММК) в Сколково уже успешно работает терапевтический корпус израильской клиники «Хадасса». Это трансфер новых технологий, как и было задумано. На сегодня в Сколково строятся три объекта площадью 80 тысяч квадратных метров. В следующем году мы приступим к строительству еще 3 объектов - реабилитационного центра широкого профиля, центра ядерной медицины и университетского госпиталя.

До конца этого года в планах сдать в больнице в Коммунарке родильный дом на 130 коек с, а также медицинский корпус для больницы имени Ерамишанцева.

Отмечу, что 2022 год строители могут назвать годом здравоохранения, поскольку планируем ввести в эксплуатацию порядка 25 медицинских объектов площадью порядка 400 тысяч квадратных метров. Это 16 поликлиник и 7 больничных корпусов. К примеру, в больнице Логинова – многофункциональный центр с направлением по онкологии с 18 операционными. Ещё одной крупной площадкой станет инфекционная больница №1 – 100 000 квадратных метров, более 450 коек. Все старые корпуса там были, по сути, снесены, и теперь строится огромный корпус, который планируем ввести в следующем году. Это будет уникальный объект в России, построенный в соответствии со всеми новейшими технологиями.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ШКОЛ, СПОРТКОМПЛЕКСОВ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ

- Какие строительные «премьеры» ждут москвичей в образовании, спорте и культуре?

- Новые школы, спорткомплексы и культурные центры строим сегодня в том числе в районах реновации. По проектам планировок в этой программе намечен большой объем строительства социальной инфраструктуры, включая образовательные комплексы. Все здания возводятся по индивидуальным проектам. В городе очень много хороших школ, ученики которых занимают передовые места на олимпиадах. Каждая школа имеет свои потребности. Во многих из них планируются и ИТ-классы, и учебные аудитории. Среда в них приближена к университетской. Всего в 2022 году в планах построить 22 объекта на 8300 мест.

Для любителей спорта сегодня строятся 18 сооружений. В 2020 году планируем ввести 10 объектов. Из значимых проектов - центр самбо и бокса в «Лужниках», горнолыжный кластер на территории спорткомплекса «Воробьевы горы», ВМХ-велодром на Ангарской улице. Кстати, такие велодромы очень востребованы. Вроде бы небольшие объекты, но детям очень нравится там заниматься спортом на свежем воздухе. Вложения небольшие, а эффект от них интересный. В будущем году также построим ФОК с бассейном в Чертаново и завершим реконструкцию футбольного поля стадиона «Москвич». Это будет площадка для легкой атлетики – самая крупная площадка на сегодня в столице. Здесь создаются условия по всем направлениям легкой атлетики, в том числе для проведения соревнований.

Для культурного отдыха москвичей открыли в этом году новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова». Звери теперь привыкают к новым стенам, обживаются, а потом начнут радовать зрителей своими выступлениями.

До конца года планируем достроить два сооружения – пешеходный мост в Московском зоопарке в виде морской волны и новый вход в зоопарк со стороны метро «Баррикадная». Это не просто вход, а ещё и билетные кассы, павильон, в котором можно проводить семинары, занятия с детьми. Сейчас здание уже готово и идёт оформление документов.

Кроме того, в 2022 году приступим к строительству многофункционального культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутово и культурно-досугового центра в районе Бирюлево Западное. В следующем году оформим необходимые документы для нового уникального павильона для ластоногих, который уже готов.

ИТОГИ

Всего в 2021 году за счет городского бюджета Департаментом строительства Москвы будет построено 158 объектов. Их общая площадь - 2,750,2 млн. квадратных метров.

На сегодня уже введено 140 объектов. При этом до конца года планируется ввести еще 18 объектов.

Прирост общей площади в 2021 году составил 100% от 2020 года (1371,8 тыс. квадратных метров).

ПЛАНЫ

На 2022 год планируется ввод 174 объектов общей площадью 3 689,8 тыс. квадратных метров. Сюда входят:

- 83 км дорог;

- 19 искусственных сооружений;

- 11 пешеходных переходов;

- 7 станций метрополитена.

Прирост общей площади в 2022 году составит 34 % от 2021 года.