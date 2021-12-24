Депутат Мосгордумы выступил за увеличение количества парковочных мест для резидентов

Резиденты могут бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве растет потребность в парковочных местах с приоритетным правом — особенно вблизи общественных мест, у крупных транспортно-пересадочных узлов и возле станций метро. Платные парковки в таких местах, как правило, перегружены. Об этом москвичи сообщают на городские порталы и депутатам. Предложение об увеличении количества парковочных мест для резидентов поддержал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

- На таких парковках могут оставлять автомобили исключительно владельцы парковочных разрешений. Еще год назад этих мест для резидентов было порядка 300 — сейчас уже больше 1240. Но водителям все равно проблематично припарковаться рядом с домом, так как свободных мест слишком мало, - говорит Кирилл Щитов.

Резиденты могут бесплатно оставлять машину на улицах своего района с 20.00 до 8.00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Годовая резидентная плата для круглосуточной парковки составляет 3000 рублей. Оформить можно онлайн через личный кабинет на сайте или в центрах «Мои документы».

Важность создания дополнительных парковочных мест для резидентов обусловлена и экологической стороной вопроса. Ведь часто автомобилисты не могут сразу найти свободное место и припарковать машину, совершая перепробег, а значит нарушая общую экологическую ситуацию в Москве.

Напомним, автомобилисты могут сократить путь при следовании в центр, воспользовавшись бесплатной перехватывающей парковкой. Оставить машину и продолжить путь на общественном транспорте (автобусе, метро). Для этого пассажиру нужно совершить по транспортной карте не менее двух поездок на метро, МЦД или МЦК (первая из которых от ближайшей к парковке станции) и записать льготу на парковочный билет. На некоторые перехватывающие парковки в городе можно заехать по карте "Тройка", не получая парковочный билет.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что в 2021 году было увеличено количество парковочных мест только для местных жителей в 3,5 раза — более чем до 1200. Места для резидентов появились, например, на Лефортовском, Плетешковском и Петроверигском переулках.