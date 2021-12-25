Сильнейший снегопад в Москве 25 декабря 2021: пробки вырастут до семи баллов, ожидается резкое изменение атмосферного давления

Стихия обрушит на город до 10% месячной нормы осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотели настоящую русскую зиму - принимайте. В субботу 25 декабря 2021 в Москве ожидаются сильнейшие снегопады и метели. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в столицу их принесёт североатлантический циклон «Квинтинус». Стихия будет буйствовать до 17.00 того же дня, обрушив на город до 7 мм осадков (это 10% месячной нормы). Высота сугробов достигнет 30 см, хотя стандартный показатель для этого декабрьского дня - 12-17 см. Видимость на дорогах будет слабой, а ветер достигнет 17 м/с. В связи с чем в столичном управлении МЧС опубликовали экстренное предупреждение. В нём говорится о предстоящих метелях, дорожных заносах и гололедице.

Североатлантический циклон «Квинтинус» принес в Москву много снега. Фото: Николай Висягин / instagram.com/gopnik_vini

- Автомобилям следует снижать скорость движения и увеличивать дистанцию на дороге, - предупреждают спасатели. - В такую погоду нужно избегать обгонов и резких перестроений. Машины безопаснее парковать вдали от деревьев. А пешеходам лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не оставляйте детей без присмотра, будьте внимательны и осторожны.

Тем временем сервисы Яндекса предупреждают, что к часу дня пробки на дорогах столицы вырастут до семи баллов. Это, вероятно, связано не только с подготовкой к празднику, но и с непогодой.

Спасатели просят москвичей быть внимательными и осторожными. Фото: Instagram Пожарно-спасательного центра Москвы

Также синоптики предупредили, что 25 декабря будет резко меняться атмосферное давление (с 740 мм рт. ст. опустится до 725 мм, затем вновь увеличится и составит 735 мм рт.ст). Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При повышенном артериальном давлении им стоит пить меньше жидкости и не есть солёную пищу. При резком падении давления лучше налегать на молочные продукты, фрукты и рыбу.