В Москве мужчина помог девушке с коляской и украл у нее iPhone

Дорогой телефон ушел вместе с «добрым» прохожим. Фото: Иван МАКЕЕВ

Курьезный случай произошел несколько дней назад недалеко от рынка «Садовод». 19-летняя Ирина К.* делала покупки на рынке вместе с маленькой сестренкой, которую возила с собой в коляске. Мама девочек допоздна на работе и старшей дочери приходится активно помогать женщине по хозяйству. Закончив с покупками, Ира с сестрой направились в сторону дома. Путь их пролегал по надземному переходу через улицу Верхние Поля. Поднять коляску с ребенком у девушки получилось, а вот спуститься с заснеженной лестницы вниз было гораздо сложнее. Ира долго крутилась возле перил, боясь уронить коляску с сестрой. Это заметил один из прохожих - высокий мужчина средних лет. Незнакомец подошел к девушке и предложил свою помощь. Мужчина с легкостью поднял коляску и спустил вниз, Ира с сестренкой на руках спускались следом.

Девушка уже начала благодарить доброго прохожего, как заметила, что тот сунул руку в карман коляски и вытащил ее мобильный телефон. Ира попросила мужчину положить iPhone на место, но незнакомец сразу развернулся и убежал. Растерянная девушка добралась домой и позвонила в полицию.

«В полицию поступило сообщение от 19-летней Ирины К.* Девушка сообщила оперативникам, что стала жертвой ограбления. Потерпевшая возвращалась домой с рынка и везла младшую сестру в коляске. Спуститься девушке с лестницы вызвался прохожий, мужчина около 40 лет не славянской наружности. Неизвестный донес коляску до земли, после чего открыто похитил из кармана мобильный телефон iPhone XR и убежал с места преступления», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает «доброго» прохожего, который сперва помог девушке, а потом ограбил ее.