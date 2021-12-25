Учитель престижного английского детского сада в Одинцове жестоко избил маму одного из учеников

Преподавателя допросили и отпустили домой под подписку о невыезде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жуткий случай произошел в элитном ЖК на Можайском шоссе в Одинцово. В одном из административных помещений жилого комплекса располагается престижный детский сад с уклоном на изучение английского языка для детей от 2 до 7 лет. Детский сад позиционирует себя как «клуб мечты» с уникальной учебной программой привезенной из США, опытными преподавателями и теплой семейной атмосферой.

Вечером 12 октября 33-летняя Марина В.* (имя изменено) приехала в детский cад за своим ребенком. Занятия недавно закончились и в помещении было много родителей с маленькими детьми. Женщина одела малыша и уже собиралась уходить, когда в коридоре садика столкнулась с одним из преподавателей - 34-летним Павлом П. Между взрослыми людьми завязался разговор. Несколько минут спустя, сотрудники детского сада услышали шум и женские крики из коридора. Выбежав на шум, коллеги Павла увидели, как учитель набросился на Марину и наносит ей сильные удары. Сотрудники поспешили на помощь женщине и оттащили агрессивного преподавателя в сторону. Марина получила серьезные травмы и обратилась в больницу за медицинской помощью.

«В полицию поступило сообщение от 33-летней Марины В.* Женщина рассказала оперативникам, что в детском клубе в Одинцово на нее набросился с кулаками один из преподавателей - 34-летний Павел П. Учитель сильно избил Марину. Ей пришлось обращаться за помощью к врачам. По заключению эксперта, Павел нанес женщине телесные повреждения средней степени тяжести», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Мужчина вину не отрицает и сам пишет о случившемся в соцсетях.

После случившегося полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Преподавателя Павла допросили и отпустили домой под подписку о невыезде. Теперь мужчине грозит серьезное наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Сам Павел П. вину свою не отрицает и даже написал о случившемся несколько постов в своем инстаграме. В тексте мужчина с сожалением рассуждает о произошедшем и переживает о конце своей карьеры учителя. По словам Павла, он раскаивается в совершенном поступке и просит прощения, как у пострадавшей мамы, так и у других родителей. Вскользь учитель упоминает и о причинах своего поступка: (орфография и пунктуация автора сохранены)

«Я не могу осознать, объяснить или понять что случилось и почему я так сделал... и я всегда буду спрашивать себя - а я ли это был и кто мной управлял...Я хочу закрыть глаза и забыть этот момент и проснуться...Я сожалею что все закончилось так трагично... и поступок мой ни оправдать ни искупить...Многое копилось в душе весь год, но это не оправдание поступать так жестоко..», - написал на своей странице учитель через неделю после происшествия.

Журналисты KP.RU связались с администрацией детского клуба, чтобы узнать о решении начальства в отношении агрессивного учителя. Однако, руководство детского сада отказалось от каких-либо комментариев и не сообщило, был ли опасный преподаватель отстранен от работы с детьми. На момент публикации на сайте клуба в разделе о преподавателях Павел П. до сих пор числится как педагог детской средней группы.