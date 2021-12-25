Женщина, которая скончалась, закурив во время кислородотерапии, полжизни проработала пожарным инспектором

Погибшая пенсионерка проходила пост-ковидную терапию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее KP.RU сообщала о жутком происшествии, которое случилось в середине декабря в одной из квартир на улице Медынская в Москве. 72-летняя Лидия Геннадьевна проходила у себя дома пост-ковидную терапию. Недавно пенсионерка перенесла коронавирус. Лидия поправилась, но врачи рекомендовали женщине еще некоторое время продолжать дышать кислородом из специального баллона в качестве терапии.

Во время одной из таких процедур, Лидия Геннадьевна решила закурить не отходя от баллона. Выходящий из аппарата кислород моментально загорелся и обдал пенсионерку пламенем. Женщина получила серьезные ожоги и была экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию одной из столичных больниц. Врачи неделю боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее уже не смогли - травмы оказались слишком серьезные.

«В ходе расследования несчастного случая, произошедшего в одной из квартир на Медынской улице, было установлено, что 72-летняя Лидия Б. с 1979 по 1999 годы работала старшим инспектором в УГПС по ЮВАО (управление государственной противопожарной службы). Почему пенсионерка не перекрыла кислород перед тем как зажечь огонь - неизвестно. Следователи продолжают разбираться в деталях этого происшествия», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.