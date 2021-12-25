В Москве открыли новые катки: возле Павелецкого вокзала и «Москва-Сити»

Покататься на коньках с видом на стадион "Лужники". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самые большие и популярные катки Москвы – на ВДНХ и в Парке Горького. Но зимний сезон длится до марта, а значит есть время покататься и на других катках – с красивыми видами, а на некоторых даже бесплатно. Три новые площадки в этом сезоне – возле комплекса «Москва-Сити», Павелецкого и Северного речного вокзалов.

Каток на площади Павелецкого вокзала

В этом сезоне москвичи смогут покататься в новой катке – на обновленной площади Павелецкого вокзала, которую уже украсили праздничной иллюминацией, установили елку. Вечером включают подсветку.

Возле катка на Павелецкой площади установили елку. Фото: Алиса ТИТКО

- Каток открылся 24 декабря, будет работать весь зимний сезон, ориентировочно до марта 2022 года, - рассказали организаторы.

Возле катка есть теплый павильон, где можно оставить вещи, зашнуровать коньки. Кстати, организаторы говорят, что коньки можно взять в аренду на месте или прийти со своими. Билеты купить в кассах на месте нельзя, только в онлайн-режиме.

На каток возле Павелецкой площади можно со своими коньками. Фото: Алиса ТИТКО

Где: площадь возле Павелецкого вокзала. Станция метро «Павелецкая».

Когда: с 10.00 до 11.30, с 12.00 до 13.30, с 14.00 до 15.30, с 16.00 до 17.30, с 18.00 до 19.30, с 20.00 до 21.30.

Стоимость: взрослый – 500-700 рублей, детский – 300-400 рублей. Прокат коньков – 300 рублей.

Возле «Москва-Сити»

Впервые возле комплекса «Москва-Сити» открылся каток с бесплатным прокатом коньков. Он будет работать ежедневно до 10 января.

- Мы открыли бесплатный каток, установили новогодние ели, кубы с дополненной реальностью и арт-объекты. Посетить новые точки зимнего отдыха смогут порядка 100 тысяч человек ежедневно, — рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта Москвы.

В новых пешеходных пространствах возле комплекса «Москва-Сити» можно погрузиться в дополненную реальность - отсканировать QR-коды на специальных кубах и протестировать AR-маски. А еще сделать фотографии с арт-объектами - три амурских тигра и буквой "М" (символ Московского метрополитена). Где: Краснопресненская набережная, 12. Станция метро "Выставочная".

Каток возле комплекса "Москва-Сити". Фото: Департамент транспорта Москвы.

Когда: ежедневно с 12.00 до 22.00, до 10 января 2022 года.

Стоимость: бесплатно.

Каток на Северном Речном вокзале

В тестовом режиме начал работу каток возле Северного Речного вокзала. Официальное открытие запланировано 27 декабря.

Каток с искусственным льдом расположен в южной части Северного речного вокзала. Его территория около 1100 квадратных метров. Крыши у катка нет, но для посетителей в ближайшие дни будут доступны раздевалки, пункт проката и заточки инвентаря.

Где: Ленинградское шоссе, 51Б. Станция метро «Речной вокзал».

Когда: график работы уточняется.

Стоимость: бесплатно.

Лужники: «зеркало» катка

Третий сезон каток в «Лужниках» радует москвичей качественным льдом, любимой музыкой и видом на большую футбольную арену. Главное отличие этого катка от других - единая ледовая поверхность, которая не разделяется на фрагменты и дорожки. Это огромное «зеркало» площадью 16 000 квадратных метров.

Вечером на катке в "Лужниках" особенно красиво. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В будние дни здесь катаются спортсмены, а с 16.00 ледовую площадку отдают для любителей фигурного катания и новичков. Для самых маленьких посетителей на катке есть игрушечные помощники «пингвины».

Есть теплый павильон, где в запирающихся шкафчиках можно оставить вещи и сумку. Здесь же находятся пункт проката и заточки коньков. В связи с коронавирусными ограничениями в павильоне нужно находиться в маске, на льду - можно снять.

Возле катка есть точки общепита, где можно купить сэндвичи и горячий чай.

В "Лужниках" зеркальный каток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: ул. Лужники, 24, стр. 7. Станция метро «Воробьевы горы».

Когда: до марта 2022 года включительно. Со вторника по пятницу - два сеанса в день с 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 22.00, в выходные, праздничные дни и во время школьных каникул будут три сеанса в день – с 13.00 до 15.30, с 16.30 до 19.00 и с 20.00 до 22.30, по понедельникам каток закрыт.

Стоимость: для взрослых в будни - 400 рублей, в выходные – 600 рублей. Для детей от 7 до 13 лет в будни – 200 рублей, в выходные – 300 рублей. Для детей от 3 до 6 лет - бесплатно. Прокат коньков – 300 рублей, заточка – 200 рублей.

Каток на Площади Революции

Сказочная площадка с современными раздевалками и искусственным катком расположена в самом центре столицы – на Площади Революции. Попасть на каток можно только по предварительной записи, поэтому свой поход нужно спланировать заранее. На месте выдадут бесплатный билет, можно взять коньки в аренду или прийти со своими.

На катке на Площади Революции есть теплые раздевалки и прокат коньков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На лед допускаются дети старше 3-х лет. Дети до 14 лет выходят на лед только в сопровождении совершеннолетних. Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше право сопровождать ребенка, - рассказали в пресс-службе «Московские сезоны».

Покататься бесплатно можно на 18 катках проекта «Московские сезоны», среди них площадки в Гольяново, Митино, Куркино, Коптево, на Площади Славы и другие.

Каток на Площади Революции имеет красочное оформление и нравится детям. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Где: Площадь Революции. Станция метро «Театральная».

Когда: до 9 января 2022 года, в будни с 11.00 до 22.00, в выходные с 10.00 до 22.00. Нужна предварительная запись на сайте.

Стоимость: вход бесплатный, аренда коньков 50 рублей + нужен залог в размере 2 000 рублей.

Кстати

Скоро откроется каток в парке «Остров Мечты»

В южном ландшафтном парке в последних числах декабря откроется каток с искусственным льдом. Он будет не очень большой - площадь 640 квадратных метров.

- Здесь можно будет отдохнуть всей семьей или устроить романтическое свидание, - рассказали в пресс-службе «Острова Мечты».

Вместе с катком откроется тюбинговая горка - высота самого большого спуска которой превысит 15 метров.

Где: проспект Андропова, д.1. Станция метро «Технопарк».

Когда: в конце декабря, в будни с 12.00 до 23.00, в выходные с 10.00 до 23.00.

Стоимость: уточняйте на месте.