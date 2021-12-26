Автоподставы в Москве: водитель "Бентли" зарабатывает на авариях с грузовиками и эвакуаторами

Евгений Афанасьев намеренно попадал в ДТП на элитном авто, чтобы получить страховку. Фото: Кадр видео

Столичные страховые компании обратились с коллективной жалобой в полицию Москвы, чтобы обратить внимание на владельца элитных авто Евгения Афанасьева, который часто попадает в аварии с участием грузовиков и эвакуаторов. Сценарий ДТП как под копирку: авария происходит на кольцевой дороге, водителя иномарки признают пострадавшим и страховая компания выплачивает минимум 400 тысяч рублей, а то и около 2 млн рублей. Общая сумма заработанного уже порядка 130 миллионов рублей.

Не тормозил, а прибавил скорость

Сомневаться в авариях первыми стали страховые компании, когда узнали, что у одного и того же человека уже 30 ДТП с одинаковым сценарием. А после и сами водители стали сомневаться в своей виновности. Ведь со стороны все выглядит так: на круговом движении водитель грузовика выруливает в соседнюю полосу, однако водитель легкового автомобиля якобы не замечает перестроения и продолжает движение. Оформляют ДТП, виновником всегда оказывается водитель грузовика - одного, второго, третьего. А пострадавший всегда один – владелец Bentley.

- Нам поступила в мае коллективная жалоба от юридических лиц о проведении проверки в отношении Е.Афанасьева. Однако в июле в возбуждении уголовного дела было отказано, так как отсутствовал состав преступления, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Водители грузовиков, которые попали в ДТП именно с Bentley, считают себя пострадавшими. Они изучили записи камер и называют аварии подставными. Якобы это Евгений Афанасьев за секунды до столкновения не тормозил, а прибавил скорость.

Эвакуатор тоже "попал"

Ставшие жертвами автоподстав выяснили, что Bentley 2007 года, у машины скручен пробегом и побывала она уже в более 30 ДТП.

- Страховые компании, которые обратились в полицию, разные. И сталкивались они не с одной и той же машиной Bentley, а с разными. Дело в том, что в собственности Е.Афанасьева четыре Bentley, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Каждая машина регулярно попадает в ДТП. С каждой аварии компенсация от 400 тысяч рублей до 2 млн рублей.

А недавно одна из Bentley попала под эвакуатор "Московского паркинга" и тоже якобы по абсолютной случайности.

- За последний год наши эвакуаторы ГКУ "АМПП" дважды попадали в так называемые автоподставы. Водители на автомобилях Bentley и Nissan создавали аварийные ситуации, которые привели к ДТП с участием эвакуаторов. Водители намеренно врезались в эвакуаторы, когда те начинали или совершали перестроение. Умышленность этих действий подтверждаются судебными экспертизами, – рассказал kp.ru Филипп Конюхов, пресс-секретарь ГКУ "АМПП".

В настоящее время дела находятся в суде. Кроме того, представители "Московского паркинга" обратились в полицию и прокуратуру для расследования этих дел. Если автомобильные подставы удастся доказать, то владельцу элитных авто может грозить до 10 лет тюрьмы.

КСТАТИ

Как защититься от автомобильных мошенников?

Административный кодекс регламентирует взаимоотношения участников ДТП. Адвокат и кандидат юридических наук Александр Карабанов рассказал, какие правила помогут защититься от мошенничества:

1. В машине должен быть видеорегистратор, который снимал бы зону движения лобового стекла и заднюю часть полотна. Автовладелец сможет предоставить запись сотруднику ГИБДД или в суде, чтобы доказать что происходило на самом деле.

2. Если произошло ДТП, то автолюбитель должен позвонить в службу "112" и уведомить страховую компанию (порой агент приезжает на место).

3. До приезда сотрудников ГИБДД водитель может не выходить из машины и не вступать ни в какие диалоги, потому что мошенники попытаются внушить чувство вины и вынудить деньги (так сказать, попытаются договориться).

4. Нельзя перемещать машину с места ДТП, даже если второй участник уже передвинул. Интерпретировать это действие могут вплоть до того, что автомобиль покинул место аварии.

5. Мошенники, как правило, действуют совместно с другими участниками. В автоподставе могут участвовать подставные свидетели (в виде пешеходов или водителей), которые будут давать заведомо ложные показания.

6. Нельзя оставлять мошенникам свои данные (ФИО, номер телефона, паспортные данные). Предъявить паспорт может потребовать только сотрудник ГИБДД, у которого на груди должен быть соответствующий знак. Он должен приехать на служебном авто.