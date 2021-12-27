Там, где единство, взаимопонимание и взаимоуважение, нет места экстремизму

Приходит Новый год - любимый праздник, который ждут все жители Москвы.

- Федор Георгиевич, данные опросов говорят о том, что большинство жителей Москвы считают, что ситуация с межэтническими отношениями в столице спокойная и не вызывает беспокойства. Какие факторы влияют на сохранение такой ситуации?

- Конечно, силовые структуры - и МВД, и ФСБ - отрабатывают на все 100%, чтобы не допустить в городе проявлений экстремизма, национальной розни. Но спокойствие в обществе зависит не только от них, но и от активного взаимодействия государственных структур, общественных организаций, неравнодушных граждан.

Департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы постоянно ставит задачи в рамках профилактики и противодействия экстремизму. И мы проводим семинары, конференции, круглые столы, в которых, что очень важно, участвует молодежь - студенты разных вузов.

Проводим мероприятия, в которых участвуют практически все диаспоры. Как пример приведу общество бурятской культуры «Уряал». Председатель Координационного совета этого общества, руководитель Комиссии по спорту Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Батор Дугарович Дугаров регулярно собирает все национальные общественные организации и землячества на Спартакиады.

Федор Драгой. Фото: mdn.ru

Вроде бы ничего особенного - обычные, хотя и зрелищные соревнования. Но за ними проявляются те хорошие старые традиции, когда представители разных народов собирались все вместе, невзирая на национальность. Это событие символизирует единство и дружбу всех народов. И я уверен, что такая демонстрация традиций, единства, дружбы - сильнейшее средство профилактики и противодействия идеологии экстремизма.

И у нас в городе происходит еще много таких событий, например, Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом - Москва», в котором тоже участвуют все землячества Москвы.

Когда представители разных народов рассказывают о своей культуре, демонстрируют культурные ценности, то обогащаются и они, и многонациональный город, каким является Москва. Эти мероприятия объединяют людей, дают им некий внутренний старт на единство, на дружбу. А там, где есть единство, взаимопонимание и взаимоуважение, нет места экстремизму.

- Отразилась ли пандемия на эффективности вашей работы и на ситуации в целом?

- Конечно, из-за пандемии пришлось сократить количество мероприятий, которые до введения ограничений Департамент национальной политики и межрегиональных связей, Совет по делам национальностей при правительстве Москвы и Московский дом национальностей проводили практически каждую неделю.

Но годы активной совместной работы по укреплению контактов между людьми разных национальностей создали основу для стабильной ситуации в Москве. Если бы такой работы не было, то, несомненно, возникли бы определенные риски.

Да, конфликты нет-нет да и происходят. Это своего рода микровзрывы, которые случаются из-за того, что люди, приехав в Москву, оторваны от реальной жизни. А землячества как раз и наводят мостик к реальной жизни. Например, были случаи, когда кого-то избили, и вся диаспора, и даже родители зачинщиков осудили их действия и потребовали наказания. Это происходит потому, что есть осознание того, что единство - не просто безопасность, но и единственный реальный формат жизни в многонациональном обществе.

В период пандемии, например, активизировались мошенники. И у людей, которые страдают от них, теряя деньги и даже квартиры, нередко появляются обида на правоохранительные органы, неверие в помощь со стороны государства, возникают внутренняя агрессия, озлобленность.

Мы проводили форум по общественной безопасности, после которого я почувствовал, что надо совершить рейд по мошенникам. Было выявлено около 10 случаев, когда мошенники действовали между диаспорами, пытаясь манипулировать этническим самосознанием людей. Входили к ним в доверие или подставляли под ситуацию и выманивали деньги. Не так давно был даже случай, когда ребят из одной диаспоры, бывших офицеров МВД, кинули на 10 млн рублей.

Это как раз пища для экстремистских проявлений. Тем более не исключено, что за какими-то из мошенников стоят экстремистские организации. Проблему обязательно надо решать, потому что она может стать катализатором возникновения других, более масштабных сложностей.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Какие планы на следующий год стоят перед возглавляемой вами комиссией?

- Мы будем так же проводить и круглые столы, и конференции. Но при этом хотим привлечь еще больше молодежи. Чтобы как можно больше молодых людей и сами понимали, и передавали сверстникам, что экстремистская идеология - это опухоль, болезнь, от которой надо избавляться. И когда таких молодых людей становится все больше, то, соответственно, мы получаем реальную защиту на грядущее. Ведь эти молодые люди закончат вуз, пойдут в большую жизнь со своим мировоззрением, видением как проблемы, так и ее решения. Я уверен, они смогут постоять за себя и не дать другому совершить роковую ошибку.

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«Мой дом - Москва»

Московский детский фестиваль национальных культур «Мой дом - Москва» проводится с 2016 года. За это время в конкурсных днях и днях национальных культур участие приняло более 15 тысяч человек. Цель фестиваля - приобщить детей и молодежь к культурному наследию, помочь развитию межкультурного диалога.

На фестивале традиционно демонстрируются богатство, красота и разнообразие национальной культуры разных народов.

В Спартакиаде ежегодно принимают участие более 15 национальных команд, а общее количество спортсменов превышает 300 человек. Фото: mdn.ru

Объединяющая сила спорта

В Москве регулярно проводится традиционная Спартакиада землячеств и национально-культурных объединений города. Она - один из элементов принятой столичным правительством стратегии национальной политики Москвы до 2025 года. Спортивное событие призвано формировать здоровую атмосферу согласия и взаимопонимания в молодежной среде, сохранять спортивные традиции разных национальностей и пропагандировать здоровый образ жизни среди москвичей и гостей столицы.