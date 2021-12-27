Город для людей

Жители столицы согласны, что Москва - лучшее место на земле! Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Нового года принято подводить итоги и выбирать цели на будущее. Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о работе столичного правительства в 2021 году и поделился ближайшими планами властей. При этом речь шла о важных для горожан темах. Среди них - развитие экономики, экология, образование, сохранение исторических памятников, цифровые технологии.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Мировые вызовы, связанные с коронавирусом и возникшими трудностями, отразились на экономике города. Но уже в этом году ее восстановление полностью компенсировало понесенный ущерб.

«Столкнувшись с ковидным кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан, - напомнил Сергей Собянин. - В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев, затем он сменился новым подъемом. В 2021 году ожидается рост доходов бюджета более чем на 20 процентов по сравнению с уровнем докризисного 2019 года».

Одним из главных приоритетов московских властей остается сохранение и спасение памятников. Инвестиции в культурное наследие за последние годы только растут. Можно сказать, что в городе случился настоящий реставрационный бум. Это результат совместных усилий правительства Москвы, федеральных ведомств, РЖД, частных инвесторов, меценатов, православной церкви. Причем инвесторы уже привели в порядок более 40 процентов всех восстановленных памятников - 700 объектов.

«В столице ведется большая активная реставрационная работа, - сказала Галли Монастырева, президент фонда «Москва и москвичи». - Конечно, в таком огромном городе, как Москва, невозможно угодить всем знатокам исторического облика улиц и зданий. Всегда будут те, кто чем-то недоволен. Но на мой взгляд, для сохранения культурного наследия столичные власти делают многое, особенно если учитывать, что в городе есть и федеральные, и столичные, и ведомственные объекты. При этом достигается кооперация всех заинтересованных сторон, и памятников в удручающем состоянии становится меньше. Меня очень порадовала реконструкция Северного речного вокзала и обновление великолепного здания ГЭС-2, которое к тому же преобразовано частным инвестором. Москве как одной из крупнейших мировых столиц нужны такого уровня исторические культурные площадки. Приятно, что реставрация в городе постоянно расширяется».

БОБРОВ ПОДКАРМЛИВАЮТ ЖИТЕЛИ НА ЯУЗЕ

В большом современном городе чистый воздух и экология стали великой ценностью. И за нее борется каждый мегаполис мира, особенно в дни пандемии. Но не каждая столица может похвастать красивой природой, безоблачным небом, реками и цветущими парками. А Москва, в отличие от многих других, наглядно все это подтверждает. Наш город признан одним из самых зеленых мегаполисов мира. Цветущие пространства занимают половину площади города. Деревьев в столице становится все больше. Каждый год город высаживает тысячи новых.

«В Москве реализуются и уже реализованы множество крупных экологических проектов, например, реконструкция нефтеперерабатывающего завода или крупных очистных сооружений и целый ряд других, - отметил Собянин. - Думаю, что никому не нужно доказывать, насколько экологические проекты важны для нашего города».

Среди главных решений - модернизация городского и частного транспорта, запрет на продажу топлива экологического класса ниже Евро-5, масштабная реконструкция нефтеперерабатывающего завода в Капотне и Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, закрытие экологически вредных производств, к примеру, цементного элеватора в Печатниках.

Экологические достижения Москвы высоко оценены на международном уровне. К примеру, столица стабильно входит в топ 20 - 30 городов с наименьшим уровнем загрязнения воздуха взвешенными частицами.

А белые медведи дарят новогоднее настроение.

ШКОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Москва обеспечивает своим жителям и качественное образование. Новые возможности каждый год появляются у школьников разных возрастов. «В предпрофессиональных классах обучается уже половина всех старшеклассников Москвы во всех районах города, - сказал Сергей Собянин. - В планах - предоставить эту возможность большинству учащихся старших классов».

Родители поддерживают такие перемены в школе. «Профориентационные классы позволяют своевременно сориентировать ребенка на выбор профессии и в будущем состояться в ней, а город получает компетентных специалистов, - сказала Наталья Карпович, руководитель

«Объединения многодетных семей Москвы». - К этому столица идет, создавая каждый день новый продукт для семей с детьми».

«Сегодня в предпрофессиональных классах учится более 50 тысяч обучающихся, - говорит Наталия Киселева, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы. - Ребята обучаются в инженерных, академических, ИТ, медицинских, педагогических, кадетских, предпринимательских и медиаклассах в более чем 400 школах города. Предпрофессиональное образование помогает сделать более осознанный выбор будущей профессии, а полученные знания и навыки в период обучения школьники уже применяют на практике на базе вузов или ведущих компаний. Выпускники предпрофклассов приходят в вуз с пониманием условий обучения, являются наиболее подготовленными студентами».

Факты Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДЕЛО В «ЦИФРЕ»

Среди важнейших составляющих качества жизни людей - современная цифровая среда. Москва развивает онлайн-сервисы в образовании, сфере госуслуг, медицине и по многим другим направлениям. На помощь жителям приходят технологии искусственного интеллекта, благодаря которым уже сегодня можно пользоваться голосовым «секретарем» и чат-ботами для решения бытовых вопросов.

«Цифровые сервисы вносят огромный вклад и в повышение безопасности москвичей, - сказал Сергей Собянин. - Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищений автомобилей - в девять раз, погибших в ДТП - в два раза. Задача - совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни».