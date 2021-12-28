Полиция проверяет школьный чат из-за порно с несовершеннолетними

Сейчас полицейские опрашивают родителей школьников, которые состоят в данной переписке и выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию московского района Соколиная гора обратилась 33-летняя Елена*. Женщина рассказала оперативникам, что, как обычно, проверяла сотовый телефон своего 9-летнего сына Вани*, который учится в 3 классе одной из местных школ. В мессенджере Елена наткнулась на чат, где увидела видео эротического содержания с изображением несовершеннолетних детей.

Женщина стала разбираться, что это за переписка и откуда в ней такое видео. Елена выяснила, что в чате состоят только школьники, а видео непристойного содержания туда прислала одна из участниц - девочка Ксюша*. Женщина была сильно обеспокоена и решила сообщить в полицию о случившемся. Оперативники приняли заявление встревоженной матери и начали проверку.

— В полицию поступило заявление от 33-летней Елены В.*, матери 9-летнего Ивана В.*. Женщина сообщила, что обнаружила в телефоне сына чат в мессенджере, в котором неизвестная малолетняя девочка Ксюша* распространяет видео эротического и порнографического содержания с участием несовершеннолетних, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские опрашивают родителей школьников, которые состоят в данной переписке и выясняют все обстоятельства случившегося. Оперативникам предстоит выяснить откуда у малолетней девочки порнографическое видео с участием несовершеннолетних. О случившемся доложено в отдел по делам несовершеннолетних и в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

*имена изменены