Уникальный музей-поезд «Шахматы» запустили на Сокольнической линии метро

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брендированный поезд «Шахматы» вышел в канун Нового года, 28 декабря, на Сокольническую линию Московского метрополитена. Каждый из пяти вагонов состава, аналогов которому нет в мире, посвящен разным темам, связанным с шахматами. Первым оценить уникальный поезд смог человек, который разбирается в шахматах лучше всех, это многократный чемпион мира Анатолий Карпов.

- Замечательная идея запустить в метро «музей на колесах». Интерес к шахматам в мире с каждым годом увеличивается. Это можно наблюдать и по событиям в мире искусства: состоялась премьера мюзикла «Шахматы», фильма «Ход королевы». Сейчас прошла премьера фильма «Чемпион мира» - это о моем матче на первенстве мира, буквально на днях выйдет моя книга «Жизнь шахмат», - сказал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Шахматы в искусстве

Вагоны поезда посвящены истории игры, развитию шахмат в Советском Союзе и России. Во время поездки пассажиры смогут узнать самые интересные факты о шахматах, что вдохновляет людей, которые играют профессионально и какие главные именам в мировых шахматах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Создание поезда «Шахматы» поддержала Федерация шахмат России и компания «МТС Энтертейнмент».

- Уверен, что поезд про шахматы заинтересует пассажиров. Это юбилейный 25-й тематический поезд, и у мюзикла «Шахматы» недавно был юбилей - 350 спектакль. Думаю, что миллионы пассажиров пассажиров метро заинтересуются темой шахмат. И мюзикл, и метро внесет ощутимый вклад в популяризацию шахмат, - сказал Михаил Минин, гендиректор компании «МТС Энтертейнмент».

Поезд «Шахматы» напоминает большую шахматную энциклопедию, где собраны самые важные вехи истории игры, рассказано, как шахматы появились в Советском Союзе и России. Пока едешь по Сокольнической линии метро, можно проследить, как шахматы появились в кино, в изобразительном искусстве, театре, литературе, а также в жизни известных людей.

В поезде можно увидеть фото американского певца Боба Дилана, который является страстным шахматистом - однажды он даже заплатил Бобби Фишеру, чтобы тот сыграл с ним партию. Актриса Катрин Денев в перерыве между съемками фильма «Голод» всегда играла в шахматы.

Шахматы становились главной темой в модной индустрии - для показа на неделях моды весна-лето 2018 года компания Dior показала в стиле сюрреализм черно-белые клетки. Использовал шахматную тему и дизайнер Александр Маккуин - он создал точенные силуэты, перекликающиеся с настоящими шахматными фигурами. А модельер Индия Гаага одно из платьев украсила хрустальными шахматами.

Шесть месяцев с шахматами

Шахматная тематика близка и театралам. В поезде можно узнать, что в Мариинском театре в Санкт-Петербурге в 2017 году состоялась премьера оперы Александра Чайковского «Король шахмат», которая завершается сценой игры между Анатолием Карповым и венгерским гроссмейстером Лайошем Портишем.

Мюзикл «Шахматы», который презентовали театральная Компания «Бродвей Москва» и дочерняя компания МТС - «МТС Энтертейнмент» в 2020 году уже получил высокие оценки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Эксперты главной российской театральной премии «Золотая Маска» выдвинули мюзикл на соискание награды в 11 номинациях, включая категорию «Оперетта/Мюзикл – Лучший спектакль», - рассказали в компании «Бродвей Москва».

А певица Анастасия Стоцкая так вдохновилась игрой в мюзикле "Шахматы", что отдала своего сына в шахматную секцию.

Поезд «Шахматы» позволит москвичам и гостям города узнать много фактов об игре и вдохновиться как раз накануне Всемирной шахматной олимпиады, которая пройдет в Москве.

- Анонсируя следующий год, поделюсь прекрасными новостями, что в Москве пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Последний раз в столице она проводилась в 1956 году. Так что музей-поезд позволит пассажирам познакомиться с великой историей шахмат, - сказал многократный чемпион мира Анатолий Карпов.

Поезд «Шахматы» будет курсировать на Сокольнической линии полгода, а если идея понравится пассажирам, то могут и продлить.