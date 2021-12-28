У метро «Теплый стан» в Москве конфликт на дороге закончился стрельбой

Учитывая, что кругом много камер наблюдения, вычислить сбежавшего стрелка не составит труда для МВД. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 28 декабря в соцсетях появились сообщения, что на юго-западе Москвы случалась перестрелка в торговом комплексе «Принц Плаза». Якобы один человек ранен, а стрелявшие скрылись с места преступления.

Источник kp.ru в правоохранительных органах уточнил, что на самом деле конфликт случился не в помещении магазина, а на улице возле ТК.

— Рядом с метро «Теплый стан» стоят два комплекса — «Принц Плаза» и «Спектр». На проезде между ними случился конфликт водителей. В одной машине ехали трое — они начали перепалку с мужчиной в другом авто, — рассказал собеседник kp.ru.

Один из оппонентов достал травматический пистолет и обстрелял противника. После этого троица прыгнула в белую легковушку и скрылась с места. У пострадавшего раны руки и плеча. Учитывая, что кругом много камер наблюдения, вычислить сбежавшего стрелка не составит труда для МВД.