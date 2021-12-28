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Происшествия28 декабря 2021 14:10

У метро «Теплый стан» в Москве конфликт на дороге закончился стрельбой

В Москве разыскивают белую легковушку, на которой скрылись подозреваемые
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Иван РУНЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Учитывая, что кругом много камер наблюдения, вычислить сбежавшего стрелка не составит труда для МВД.

Учитывая, что кругом много камер наблюдения, вычислить сбежавшего стрелка не составит труда для МВД.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 28 декабря в соцсетях появились сообщения, что на юго-западе Москвы случалась перестрелка в торговом комплексе «Принц Плаза». Якобы один человек ранен, а стрелявшие скрылись с места преступления.

Источник kp.ru в правоохранительных органах уточнил, что на самом деле конфликт случился не в помещении магазина, а на улице возле ТК.

— Рядом с метро «Теплый стан» стоят два комплекса — «Принц Плаза» и «Спектр». На проезде между ними случился конфликт водителей. В одной машине ехали трое — они начали перепалку с мужчиной в другом авто, — рассказал собеседник kp.ru.

Один из оппонентов достал травматический пистолет и обстрелял противника. После этого троица прыгнула в белую легковушку и скрылась с места. У пострадавшего раны руки и плеча. Учитывая, что кругом много камер наблюдения, вычислить сбежавшего стрелка не составит труда для МВД.

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