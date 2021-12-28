В 2022 году в столице откроют 50 центров московского долголетия

Мэр поздравил посетителей клуба с наступающим Новым годом. Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В разных районах столицы продолжают открываться бесплатные клубы для людей старшего поколения. Один из них - «Центр московского долголетия «Выхино» - работает с октября этого года.

«Пока мероприятия «Московского долголетия» на улицах в основном, в режиме онлайн, - сказал сегодня, 28 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра клуба в Выхино. - Мы ограничиваем плотное общение. Но вот клубную историю «Московского долголетия» мы не останавливали. В этом году работает 20 таких клубов. Мы сделаем их практически в каждом районе. Ещё 50 центров-клубов появятся в следующем году. Большая программа. Так что будет поближе к дому, будет больше возможностей».

Мэр поздравил посетителей клуба с наступающим Новым годом. При этом напомнил, что из-за пандемии ситуация остается сложной, но, тем не менее, город живет. По его словам, за последнюю неделю в Москве стало меньше новых заражений COVID.

«Сейчас в городе, пожалуй, один из самых низких показателей по COVID-19, - отметил Собянин. - За последнюю неделю очень серьезное уменьшение. Но, тем не менее, все равно надо беречь себя, вакцинироваться, соблюдать санитарные нормы».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Центр московского долголетия «Выхино» на Рязанском проспекте в онлайн и офлайн форматах объединил сегодня 30 мини-клубов, участниками которых стали более 500 человек. В здании разместились:

- актовый зал для спектаклей, концертов, творческих встреч;

- многофункциональный спортзал для занятий йогой, гимнастикой цигун, тренировок, танцев и восточных единоборств;

- соляная пещера;

- гостиная для больших компаний, в которой можно поиграть на бильярде, в настольный теннис, шашки, видео- и компьютерные игры и просто пообщаться;

- тихая гостиная, в которой играют в шахматы, читают, проводят литературные вечера;

- домашний кинотеатр и место для занятий в небольших группах, например, уроков компьютерной и финансовой грамотности, ведения блогов;

- творческие мастерские и кулинарная студия.

В декабре появился клуб любителей рыбалки «На крючке», участники которого собираются на встречи со всего Юго-Восточного округа.

В центре «Выхино» работает и уникальный клуб для слабослышащих. В планах – открытие клубов любителей караоке, театра и ЗОЖ-кулинарии.