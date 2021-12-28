Сергей Собянин - об очередной волне коронавируса, строительстве Бирюлевской линии метро и личной новогодней традиции

На вопросы горожан мэр ответил сегодня, 28 декабря. Желающие присылали свои сообщения с помощью специальной страницы портала мэра Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По традиции накануне Нового года москвичи пообщались с Сергеем Собяниным в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». На вопросы горожан мэр ответил сегодня, 28 декабря. Желающие присылали свои сообщения с помощью специальной страницы портала мэра Москвы (mos.ru). Для этого нужно было указать имя, адрес электронной почты и выбрать любую из более чем 20 представленных на сайте тем. Среди них - медицина, ЖКХ, транспорт, строительство, информационные технологии, экология и другие.

Вот что сегодня сказал мэр…

ОМИКРОН НЕ ПОМЕШАЕТ

- Мы прожили с ковидом уже два года. В общем-то, адаптировались, город живет нормальной жизнью, все отрасли работают - транспорт, образование, здравоохранение, социальная помощь, строительство жилья, промышленность, все работает. Поэтому стройте свою жизнь так, как вы ее обычно строите. Если какие-то «омикроны» или еще что-то будет, я думаю, что, как и прежде, мы постараемся объявлять минимальные ограничения, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города. Мы так все предыдущие два года делали. За последний год у нас нерабочими было объявлено 11 или 12 дней. Все остальное время мы работали, несмотря на то, что «дельта» пришла, несмотря на подъемы заболеваемости. Конечно, риски есть, поэтому мы готовим систему здравоохранения к новым вызовам, чтобы и москвичи были максимально защищены, и город работал.

Вместе с министерством здравоохранения мы изучаем методы лечения, занимаемся подготовкой амбулаторного и стационарного звена к новой волне. Сегодня 50 процентов коечного фонда в городе находится в резерве. То есть 6 тысяч коек работает и еще 6 тысяч коек постоянно находятся в горячем резерве. Конечно, мы надеемся на лучшее, но надо быть готовыми к разным сценариям.

ПАССАЖИРОВ НА БОЛЬШОМ КОЛЬЦЕ СТОЛЬКО ЖЕ, КАК НА МЦК

- Синергетический эффект от Большой кольцевой линии метро увидим, когда она полностью замкнется. Но уже сегодня объем перевозок на новом кольце в сутки такой же, как на МЦК, - около полумиллиона человек. Это огромный объем. Запуск новых станций БКЛ сразу снял напряжение с головных участков метро. У нас появились десятки тысяч людей, которых мы вообще не видели в общественном транспорте. Но основной эффект мы получим, когда полностью запустим кольцо.

Бирюлевскую ветку уже начали активно проектировать, а именно отрезок до Западного Бирюлева. Надеюсь, в 2023 году приступим к ее строительству. Троицкую ветку строим и в 2024 году она придет в Коммунарку. Дальше протянем ее в сторону Троицка. Надеюсь, в 2027 году до него метро дойдет.

На Большой кольцевой линии станция «Сокольники», как и все оставшиеся станции БКЛ, откроется либо в конце 2022 года, либо в самом начале 2023 года.

КОММУНАЛЬЩИКИ СПРАВЛЯЮТСЯ С УБОРКОЙ СНЕГА

- За последние пять лет эта самая снежная зима. В прошлом году снега было в два раза меньше. Я всегда говорил коммунальщикам «Не слушайте рассказы про потепление», всегда ставил им задачу быть во всеоружии. Сегодня тепло, а завтра завалит по самую макушку. На мой взгляд, пока коммунальщики справляются. Хотя после недавнего снегопада мы сократили регламентные сроки уборки и вывели около 25 тысяч человек дополнительно на очистку улиц от снега.

В Москве все инженерные системы обновляются каждый год за счет строительства коммуникаций. Теплотрассы, электрические сети, водопровод не превращаются в аварийные и устаревающие. Процент износа становится меньше, а не больше, несмотря на то, что у нас десятки тысяч сетей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ НУЖНЫ

- Мы можем ожидать все, что угодно, но пока у нас пауза, ситуация улучшается, количество заболеваний за последние неделю уменьшилось на 13 процентов. Когда придет омикрон, тогда примем меры. Пока есть возможность, надо людям дать погулять, посмотреть на красивый освещенный город, поднять настроение себе и своим близким. Это очень важно. Ощущение праздника не менее важно. Это добавляет здоровья.

О ЛИЧНОМ

- У меня традиция на Новый год такая - поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне кто-нибудь, замы, и дрожащим голосом не сказал: «Сергей Семенович, у нас проблема». Это бывает не часто. Но в любой Новый год чрезвычайных случаев достаточно много - и больших, но в основном это мелкие, но бывают и неприятные. Этой традиции 35 лет, наверное.

Я бы пожелал хорошего настроения москвичам и уверенности в завтрашнем дне, больше уверенности в том, что Москва справится со всеми проблемами и вызовами, что каждый год она будет становится краше и лучше. Желаю москвичам здоровья. С наступающим Новым годом!

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ МЭР

О новых поездах метро

На сегодня в метро две трети поездов уже современные. В ближайшие годы новых составов будет около 80 процентов. Каждый год будем закупать в среднем по 45 таких поездов.

О новой системе оплаты проезда Face Pay в метро и системе распознавания лиц

За последний месяц 50 тысяч человек оформили такую услугу, чтобы проходить в подземку с помощью биометрии лица. Система достаточно защищенная, никак угроз там нет. Это удобно, за этим будущее. Постепенно технология будет развиваться. Сама система распознавания лиц, помимо того, что используется для прохода в метро, служит еще и безопасности. Мы быстро раскрываем происшествия с помощью видеокамер. Только в метро за последние полтора года задержано около 1500 граждан, находящихся в федеральном розыске.

О реконструкции поликлиник

До 2023 года 200 районных поликлиник будут реконструированы и оснащены новейшим оборудованием. Другие поликлиники, которые не реконструируем, тоже оснастим современной медтехникой. Ремонт одного здания идет год, это максимальный срок, но стараемся за 9 месяцев все завершить. В 2022 году около 20 новых поликлиник построим, особенно там, где много новостроек, например, в Новой Москве.

О строительстве Московских центральных диаметров

МЦД-4 и 5 планируем открыть в 2025 - 2026 годах. Конечно, нельзя останавливаться, надо их развивать, делать пересадку, по сути, вокзалы, чтобы дальний пригород мог пересесть на МЦД.

Об электронных сервисах

Система московского здравоохранения наиболее продвинутая по цифровым технологиям. Сейчас мы совместно с правительством РФ разрабатываем проект закона по электронной доставке рецептурных лекарств, это следующий шаг.

О новых детсадах и школах

В 2022 году у нас ожидается рекордный объем ввода детсадов и школ - более 60 зданий. Такого не было за последние годы. Это связано с новыми микрорайонами, строительством жилья. Поэтому требуется не только заниматься старыми школами, но открывать дополнительные.

О безработице

В 2020 году в пандемию безработица в городе доходила до 3 процентов. Для нас это было много. Сейчас мы вернулись в нормальную ситуацию - у нас 0,5 процента зарегистрированной безработицы. Количество вакансий больше, центры занятости работают с гражданами, который реально хотят трудоустроиться. В Москве точно можно устроиться на работу. Все активно развивается в столице, стройка увеличилась в два раза, количество предприятий не уменьшилось, объемы инвестиций в экономику каждый год растет. Востребованность в рабочей силе большая.