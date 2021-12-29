Завершены поиски загадочно пропавшего 11-летнего мальчика в Дубне

Пропавший мальчик на кадрах камеры видеонаблюдения.

В Дубне завершены поиски Максима К. Утром 27 декабря 11-летний мальчик отправился в школу «Возможность». Ребенок с особенностями в развитии, плохо разговаривает и практически не идет на контакт. Школьник должен был сесть на специальную маршрутку, которая отвезла бы его в учебное учреждение. Но вместо этого потерял ориентацию и сел на городской автобус.

Максим К. имеет рост 150 см, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. В последний раз, когда видели ребенка, он был одет в светло-голубую куртку, зеленые брюки, черные ботинки и черную шапку.

— Его искали всем городом. Смотрели камеры видеонаблюдения. Периодически волонтеры видели его на кадрах видео, но ребенок постоянно ускользал. Вместе с полицейскими-кинологами прочесывали окрестности улицы Программистов. Собака взяла след, нашли в снегу следы ребенка и углубления, как будто он упал и некоторое время лежал там. Но поиски ни к чему не привели. А еще через несколько часов ребенка нашли поодаль в канаве, в снегу. Вероятно, замерз насмерть, — рассказал корреспонденту kp.ru один из участников поисков Максима.

Школьник провалился под лед в реку и умер от переохлаждения, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Семья Максима многодетная. В ней пятеро детей. Прокуратура Московской области сейчас проверяет семью и обстоятельства трагедии.