Россиянка заявила в полицию о возможном изнасиловании, когда парень обвинил ее в измене после вписки

Полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад 20-летняя Ксения В.* решила устроить небольшую вечеринку у себя дома, в квартире на западе Москвы в районе Крылатское. Девушка пригласила в гости подругу Свету*, с которой давно не виделась. Подруги взяли спиртные напитки, уселись на кухне, стали выпивать и обсуждать последние новости и сплетни. Вскоре с работы вернулся парень Ксюши Сергей и присоединился к застолью.

Через несколько часов Ксюша предложила пригласить в гости своего знакомого - соседа по имени Виталий*. Сергей был против, ведь он очень устал после работы и планировал скоро отправиться спать, к тому же он очень ревновал свою девушку к Виталию. Но Ксюша настояла на своем, написала соседу и пригласила его в гости. Виталя себя ждать не заставил и уже через 15 минут сидел за столом.

Беседа перестала клеиться и стала напряженной. Вскоре подруга девушки Света засобиралась и уехала домой. Молодые люди остались на кухне втроем. У Ксюши с ее парнем началась ссора из-за ревности Сергея к гостю. Девушка была уже изрядно пьяна и на эмоциях разбила стакан о пол кухни. Сергей не стал ввязываться в скандал и ушел спать в комнату, оставив Ксюшу вдвоем с соседом Виталием. Что происходило дальше - загадка.

На следующий день Ксюша проснулась ближе к обеду и обнаружила на своем теле множество синяков и ссадин на руках, ногах, коленях и ягодицах. Откуда на ее теле появились побои - девушка вспомнить не смогла, но предположила, что перебрав накануне с алкоголем, она могла несколько раз упасть и удариться. На этом неприятные сюрпризы не закончились. Выйдя в коридор, девушка увидела гору битого стекла на полу кухни, стены были испачканы кровью, а в ванной комнате был сломан душ. Ксения пыталась вспомнить, что происходило ночью, но картинка обрывалась на том моменте, когда ее парень ушел спать.

Вечером Сергей вернулся с работы и тоже очень удивился побоям на теле Ксюши, а также погрому, случившемуся в квартире в его отсутствие. Парень стал разбирать свои вещи и заметил странные пятна на шортах, лежавших в коридоре. Сергей обвинил девушку в измене, но Ксения ничего не могла вспомнить и только растеряно молчала. Выясняя подробности случившегося, Сергей позвонил соседу Виталию и прямо спросил о произошедшем ночью. Виталий заверил молодого человека, что между ним и Ксенией ничего не было, а сам он ушел домой через полчаса после того, как Сергей отправился спать. По поводу синяков на коленях и ягодицах девушки Виталий так же ничего пояснить не смог, как и о том, почему в квартире такой погром.

Сергея не убедило объяснение соседа. Ксения ничего не помнила, но была в шоке от случившегося и решила, что пока она была без сознания, кто-то мог ее изнасиловать. Молодые люди решили обратиться за помощью в полицию.

«В полицию поступило заявление от 20-летней москвички Ксении В.* Девушка предполагает, что ее могли изнасиловать, пока она была без сознания. Ксения рассказала, что накануне у них дома была небольшая вечеринка. Когда все разошлись, девушка осталась наедине с соседом Виталием К.* Что происходило дальше, девушка не помнит, однако на следующий день она обнаружила на своем теле множество ссадин на руках, ногах, коленях и ягодицах, а также следы спермы на шортах своего молодого человека. Парень Ксении утверждает, что в ту ночь у них не было полового акта и что следы на шортах — не его. Молодые люди подозревают соседа Виталия в возможном изнасиловании», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали происшествия.

*Имена изменены