Один человек пострадал после взрыва в квартире на северо-западе Москвы

Как удалось выяснить, взрыв произошел в квартире на первом этаже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице днем, 29 декабря, прозвучал хлопок в многоэтажном доме в столичном районе Северное Тушино на улице Героев Панфиловцев, 27. Сообщается, что один человек получил незначительные повреждения. Об инциденте kp.ru сообщили в правоохранительных органах Москвы.

- Пока неизвестно, что взорвалось - вещество неизвестного происхождения, - рассказали в ГУ МВД по Москве.

Как удалось выяснить, взрыв произошел в квартире на первом этаже. В тот момент в ней находился один человек. Вещество взорвалось в кухне. Сразу же появилась версия, что газ. Но после прибытия на место экстренных служб, выяснилось, что газовое оборудование на кухне исправно. От взрывной волны в квартире вылетели стекла.

Находившийся в квартире человек пострадал незначительно, ему не потребовалась госпитализация. Помощь ему оказали медики на месте.

Так выглядит кухня квартиры, где и произошел взрыв неустановленного предмета.

- Что это было: новогодняя хлопушка или самодельное устройство, однозначно сказать сейчас не предоставляется возможности. Специалисты выясняют, что взорвалось. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Выясняются все обстоятельства, - сказали в правоохранительных органах.