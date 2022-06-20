Загрутдинов: До конца этого года построим 10 районных поликлиник и почти столько же крупных медицинских комплексов

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

- Рафик Равилович, для столичных строителей 2022-й становится годом важных проектов в здравоохранении. Какие из них можно назвать главными?

- Масштабы медицинского строительства в городе в самом деле впечатляют. Только по нашему Департаменту сегодня возводится более 30 медучреждений. Их общая площадь - 500 тысяч квадратных метров. По 23 из них основные работы должны завершиться до конца этого года. Из основных проектов, пожалуй, назову 10 поликлиник, которые создаются по новому московскому стандарту. Кроме того, добавим сюда и современные здания сразу для нескольких крупных стационаров столицы. Это корпуса для лечебно-диагностического комплекса имени Логинова и инфекционной больницы № 1, а также два скоропомощных комплекса для НИИ скорой помощи имени Склифосовского и Боткинской больницы. Ещё один важный проект этого года - многофункциональный медицинский центр в Международном медицинском кластере (ММК) в Сколково.

ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ

- Вопрос от тех, кто в своих районах ждёт открытия новых поликлиник. Могли бы рассказать, что в итоге получат там пациенты и врачи?

- Сегодня строятся 17 зданий для районных амбулаторий. Десять из них планируем достроить до конца этого года. Все учреждения возводятся с учётом нового стандарта поликлиник «Московский стандарт +», утверждённом мэром Сергеем Собяниным. Мы стараемся сделать так, чтобы медицинскую помощь можно было получить в комфортных условиях. Все смогут ощутить в поликлинике приятную атмосферу - и посетители, и медперсонал. Причем от самого входа. Например, прежнюю регистратуру за стеклом заменили на удобные стойки информации. Здесь же пациентам помогают консультанты. В детско-взрослых поликлиниках обязательно делаем отдельные входы для детского и взрослого населения. А больные с симптомами инфекции могут попасть на приём только через специальный фильтр-бокс.

Кабинеты врачей размещаются в здании так, чтобы уменьшить очереди и само ожидание приема сделать комфортнее. Самых востребованных специалистов можно будет найти на нижних этажах, а остальных - на верхних. Кстати, пациенты смогут пройти диагностику буквально в двух шагах от лечащего врача. Не нужно больше бегать по этажам! Ту же кардиограмму сделают в одном месте по соседству с кабинетом кардиолога.

Для врачей и посетителей создаём также места отдыха в самом здании и около него. А в детских поликлиниках теперь никуда без игрового уголка с мультиками, раскрасками и карандашами. Например, таким будет новый корпус для детей на улице Академика Павлова в Кунцево. В нем сейчас продолжается отделка и монтаж инженерных систем, а также благоустройство. Здание готово на 94 процента.

В интервью «Комсомольской правде» руководитель Департамента строительства Москвы рассказал о том, что город делает для развития здравоохранения Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАКУ И ВИРУСАМ - БОЙ!

- С поликлиниками понятно. Но бывает, что больному требуется высокотехнологичная помощь. Под неё заточены будущие онкоклиника в центре имени Логинова и корпуса инфекционной больницы (ИКБ) №1. Как продвигаются эти стройки?

- В новом лечебно-диагностическом комплексе ИКБ на Волоколамском шоссе уже собирают мебель в мельцеровских боксах. Такие специальные палаты считаются стандартом современных инфекционных клиник. В них можно полностью изолировать заразного больного. Комплекс состоит из трёх отдельно стоящих корпусов разной высоты. Их свяжут крытые переходы на уровне второго этажа. Здесь начался монтаж декоративных фасадных панелей в Центральном и Южном корпусах. Кроме того, под зданиями разместится единое подземное пространство. Больным и врачам не придётся выходить на улицу, чтобы прийти из одного корпуса в другой. Здание готово более чем на 65%.

А в строящемся 8-этажном здании центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов сейчас устанавливают «тяжелую» медтехнику, среди которой компьютерные томографы, мобильный хирургический рентген С-дуга. Для хирургов подготовят 18 операционных, рассчитанных на высокотехнологичные робот-ассистированные операции, 16 из которых будут интегрированы со всеми системами больницы. На всех этажах ведётся чистовая отделка. В целом здание готово на 82%. Это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны.

- Около центра имени Логинова появится ведь не только ещё один корпус, но и три новых парка…

- Их создание и благоустройство уже началось. Вдоль шоссе Энтузиастов высадим Теневой и Регулярный парки, чтобы оградить прохожих от дорожного шума и пыли. А рядом создадим парк «Сталинский ампир» - с шахматными досками, прогулочными аллеями, столами для настольного тенниса, цветущими клумбами. Словом, постараемся возродить атмосферу 40-50-х годов прошлого века. Сделаем все, чтобы пациенты скорее выздоравливали.

КОГДА СЧЁТ ИДЁТ НА СЕКУНДЫ

- В каких городских больницах строятся скоропомощные комплексы с вертолетными площадками на крышах?

- Их всего пять. В центре столицы - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больнице имени Боткина. Мы планируем сдать их в этом году. Такие же здания в ближайшие годы появятся на востоке - в больнице № 15 имени Филатова, на юге - в больнице имени Буянова. Ещё одно строят наши коллеги на севере - в больнице имени Вересаева. Если посмотреть на карту Москвы, видно, что эти места выбрали таким образом, чтобы максимально уменьшить время подвоза экстренных пациентов из любого района столицы.

Скоропомощной комплекс в Склифе готов на 80%. В нем завершена установка лифтового оборудования и вентиляции. Скоро будет готов навесной вентилируемый фасад. В здании проводится чистовая и черновая отделка. Также идёт комплексное благоустройство территории. А в новом комплексе Боткинской больницы фасад сделан на 85 процентов, кровля - на 80 процентов. В целом корпус готов почти на 60 процентов.

Каждый комплекс в среднем готов принять порядка 200 тяжелых больных в сутки. Приемное отделение будет работать по принципу «триаж» (от французского слова triage – сортировка, отбор. - Прим.). Поступающих пациентов станут распределять по трем категориям - больные в тяжелом состоянии, в состоянии средней тяжести и в стабильно удовлетворительном состоянии.

Пациенты в течение первых 24 часов после поступления получат полный набор необходимой помощи по принципу «диагностика – оперативное вмешательство – реанимация». Затем в зависимости от состояния их будут выписывать домой или переводить в другие отделения больницы для дальнейшего лечения.

БИОТЕХНОПАРК И ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

- Хотелось бы узнать, что сейчас происходит в медкластере? Не затормозят ли его дальнейшее развитие санкции?

- Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы продолжаем строить запланированные в медкластере четыре новых медицинских корпуса. Их общая площадь - более 94,5 тысячи квадратных метров. Повторюсь, в этом году будет полностью готов многофункциональный медцентр. В нем уже завершен монолит, проводятся фасадные работы и отделка.

В следующем году введем еще три здания. Это биотехнологическая лаборатория, центр хронических болезней и апарт-отель для участников ММК. Кроме того, проектируются и три дополнительных корпуса - центр ядерной медицины, университетский госпиталь и реабилитационный центр широкого профиля. В перспективе в медкластере появится биотехнопарк.

Что касается международных участников проекта, то сегодня прорабатываются различные варианты. Мы планируем расширить список клиник ММК, в том числе из стран, которые не объявили санкции в отношении России. В частности, ведем активные переговоры с клиниками из Турции и ОАЭ. По-прежнему действуют договоры, подписанные ранее с операторами, которые пожелали построить свои медцентры на территории кластера. На случай ухода европейских партнеров продумываем возможности замещения технологий.

- А другим проектам в здравоохранении хватит технологий, стройматериалов?

- Основные строительные материалы для городских строек производятся в России. С этим проблем нет. Если появятся сложности с поставками оборудования, то проработаны альтернативные варианты, в том числе с Китаем. Мы продолжаем работать в плановом режиме.