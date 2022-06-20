Московский полицейский смотрит на город через 200 тысяч «глаз»

Оружие, спецтехника, снаряжение, автомобили и бронетехника отряда специального назначения столичной полиции "Гром» Фото: Александр БОЙКО

Арсеналы московских полицейских все больше напоминают фантастические фильмы про роботов-полицейских. Хитроумные средства обнаружения, мощное вооружение и средства защиты позволяют не только эффективно задерживать преступников, но и пресекать, а порой и предупреждать преступления.

МОСКОВСКИЕ РОБОКОПЫ

Верная примета «постковидного» времени: московских журналистов пригласили в полицейские подразделения. Знакомство началось с Центра оперативного управления на Петровке 38, который открыли в 2018 году. Отсюда можно заглянуть в любой подъезд столицы, вагон метро и даже трамвая. Сегодня такие возможности есть в каждом отделении полиции, а Центр понадобился для работы оперативного штаба, который собирается для расследования резонансных преступлений и обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Центр оперативного управления на Петровке 38, который открыли в 2018 году Фото: Александр БОЙКО

На экране и мониторах мелькают видеокадры убийства вора в законе Альберта Рыжего в фитнесе ЖК «Алые паруса». Его прошлой весной во время занятий застрелил Матлаб Султанов, который бросил вызов московской полиции.

Первые кадры убийцы: искусственный интеллект обращает внимание на камеру на подъезде жилого дома, что довольно быстро находит Султанова в многомиллионном городе Фото: Александр БОЙКО

Но камеры видеонаблюдения тогда отследили весь путь убийцы, хотят он переодевался и пытался путать следы: менял маршрут, в автобусе у пассажира купил куртку другого цвета, пересел на такси. А вот и первые кадры убийцы: искусственный интеллект обращает внимание на камеру на подъезде жилого дома, что довольно быстро находит Султанова в многомиллионном городе.

Также находят и водителей, что скрылись с места происшествия, при этом машина может быть даже без номеров. Так камеры помогли в минувшее воскресенье найти в Москве жителя области, что сбил автобусом «Волга-Паз» 12-летнюю девочку на переходе в поселке Развилка Ленинского района.

ИМЕЕЮТ 200 ТЫСЯЧ ГЛАЗ

По словам Врио начальника столичного ГУ МВД России Игоря Зиновьева сегодня в систему видеонаблюдения Москвы «Безопасный город» интегрировано более 200 тысяч видеокамер, которые за 10 лет позволили сократить число преступлений в городе на 17,3 %.

Число камер продолжает расти, а число имущественных преступлений неуклонно снижаться: за последние пять лет количество квартирных краж и краж автомобилей сократилось более чем на 85%, разбойных нападений - на 75%.

«Сотрудники полиции ведут борьбу против преступлений, связанных с распространением наркотиков. Кроме того, благодаря работе столичной полиции за пять первых месяцев 2022 года на 9% сократилось количество преступлений в жилом секторе, в том числе преступлений, совершенных по бытовым мотивам, - на 22%. Всего сотрудниками московской полиции ежегодно раскрывается почти 40 тысяч преступлений, по которым выявляется свыше 30 тысяч совершивших их лиц", - привел цифры Зиновьев.

Отметим, что камеры, к которым имеют сегодня доступ почти 13 тысяч сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, СК, МЧС, ФСИН, ФТС, ФССП и СВР установлены на улицах, во дворах, учебных заведениях, объектах торговли, поликлиниках и ведомственных учреждениях. А качество их таково, что с крыши 16-этажного дома они могут прочитать номер машины.

РЕАГИРУЮТ НА ВАШ ЗВОНОК

Городские камеры сегодня подключены к искусственному интеллекту, который настолько уже обучился, что может сам искать уголовников из базы розыска, реагировать на излишнюю суетливость, бег, все, что выделяет пешехода в толпе. Именно камеры скоро будут обращать внимание подразделения полиции о странном поведении городского жителя. Дежурный полицейский уже сегодня может из отделения полиции подключиться к камерам, которые смотрят на место, где совершается преступление, чтобы сориентировать патруль.

На другой стороне телефонного провода, когда набираете номер - 102 Фото: Александр БОЙКО

О различных ЧП и преступлений все чаще сообщают горожане по номеру 102.

Отвечает на звонок одна из 40 сотрудниц дежурной смены дежурной части полиции. За минуту она составляет информационную карточку, которая уходит сообщением в ближайшее подразделение. Полицейским на месте предстоит указать какие они приняли меры.

«За сутки поступает 10-15 тысяч звонков на службу «02», - сообщил начальник дежурной части Главного управления МВД России по Москве Владимир Карпович.

Офицер уточнил, что около 1,5 тысячи раз граждане интересуются справочной информацией о работе полиции, но бывает, что звонят хулиганы. Но так как искусственный интеллект всю информацию фиксирует, то и придет время, когда поиск абонента по голосу станет делом совершенно обыденным.

ВЫЕЗЖАЮТ НА СПЕЦМАШИНАХ

Центр оперативного управления на Петровке, 38 обеспечен связью с подвижным пунктом управления главка, который руководит силами и средствами полиции непосредственно в местах выполнения задач и беспилотными летательными аппаратами, - сообщил Зиновьев журналистам.

Полицейские видят не только картинку с воздуха, но и все полицейские машины на карте города - машины полиции оборудованы ГЛОНАСС/GPS. Остается выбрать ближайший к месту происшествия экипаж и указать ему на нарушителя.

Во дворе главка столичной полиции журналистам показали специальный передвижной комплекс (СПК), который выезжает на массовые мероприятия, места ДТП и другие происшествия для фиксации следов. Этот автомобиль можно узнать по телескопической двухметровой мачте на крыше со всепогодной IP видеокамерой Full HD и мощными LED прожекторами.

Это устройство позволяет видеть людей сквозь бетонные стены Фото: Александр БОЙКО

В багаже авто мощный компьютер и квадрокоптер. Уже подъезжая к месту происшествия сотрудники полиции могут подключиться к городским камерам и изучить ситуацию.

«У нас такие машины в каждом округе. Выехали на место ДТП, за 5 минут осветили, все засняли, организовали движение, быстро все убрали. Потом идет анализ материалов, определяется кто виноват и так далее. Все следы, которые есть, она (машина - ИФ) фиксирует и проводит анализ", - объяснил журналистам помощник начальника главка столичной полиции генерал-майор Вячеслав Козлов.

Сфера с десятками камер на «селфи-палке», с помощью которой бойцы спецназа могут незаметно заглянуть в окно или за угол Фото: Александр БОЙКО

КАМЕРУ НЕСУТ ВПЕРЕДИ ШТУРМОВОЙ ГРУППЫ

Представителям прессы продемонстрировали оружие, спецтехнику, снаряжение, автомобили и бронетехнику отряда специального назначения "Гром" и столичной Госавтоинспекции, рассказали о структуре экспертно-криминалистических подразделений и об особенностях их работы.

На вооружении полицейского спецназа столицы 15 видов оружия: пистолеты, пистолеты-пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы, 20-килограммовые щиты для штурма.

Они также используют для разведки квадрокоптеры, сканеры, что позволяют увидеть сколько человек находится за бетонной стеной, есть также сферы с десятками камер на «селфи-палках», с помощью которых бойцы спецназа могут незаметно заглянуть в окно или за угол.

Для задержанных продемонстрировали новые автозаки на 20 и 6 мест. Подозреваемые и охрана в них разделена дверью-решеткой, внутри работает кондиционер, две видеокамеры и даже есть розетки для подзарядки телефонов.

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ: СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ И МЕРИНЫ

Журналистов познакомили с кинологами столичной полиции. По словам начальника центра кинологической службы ГУ МВД России по Москве Алексея Фомина на довольствии у столичной полиции стоит порядка 700 служебных собак, каждая из которых имеет свою специализацию.

Состав полка - более 1 000 человек, лошадей - 156 голов Фото: Александр БОЙКО

«Есть собаки по поиску взрывчатых веществ, наркотических веществ, собаки которые ищут преступника по следу, конвойные собаки, собаки, что ищут человеческие останки. Растим с щенков, служебной пес служит в среднем восемь лет, доживает, как правило, в семьях полицейских, - пояснил Фомин.

Кормление орловской лошади по имени Золотой Луч, что была подарена полку президентом Владимиром Путиным в 2015 году Фото: Александр БОЙКО

Побывали журналисты в первом специальном полку московской полиции, которым командует полковник полиции Владимир Лысак. В полку пять батальонов: два кавалерийских, спецбатальон, то есть туристическая полиция, пеший и автобатальон.

«Состав полка - более 1 000 человек, лошадей - 156 голов», - заявил Владимир Лысак.

Журналистам в ходе мероприятия разрешили покормить служебных животных и сфотографироваться с ними. Мерины недовольно били по калиткам копытами: как обычно, больше всего яблок и рафинада досталось орловской лошади по имени Золотой Луч, что была подарена полку президентом Владимиром Путиным в 2015 году.

Так профессиональный коваль переобувает мерину летние подковы Фото: Александр БОЙКО

С начала лета у конной полиции появились новые маршруты общей протяженностью 13 километров. Москвичи смогут увидеть служебных лошадей в парках северо-восточного округа, ТиНАО, парке Яуза, скверах Отрадное, Свиблово и Южное Медведково. На вооружении у полицейских есть кавалерийские шашки, но на работу они берут вместо них длинные резиновые дубинки. С шашками кавалеристы выполняют упражнения только в манеже.

Вместо шашек конная полиция Москвы использует резиновые палки Фото: Александр БОЙКО

Изюминкой полка стали сотрудники туристической полиции, куда отбирают самых подготовленных полицейских.

Кстати, около 200 полицейских столицы носят на рукаве нашивку «Tourist police».

Многие из них знают по два иностранных языка, есть среди полицейских даже победительницы международных соревнований по рукопашному бою.

Сотрудница туристической полиции должна знать несколько иностранных языков и владеть рукопашным боем Фото: Александр БОЙКО

Пресс-тур завершился ухой и кашей, которую журналисты уплетали за обе щеки под выступление ансамбля песни и танца "Горница" Культурного центра столичного главка полиции.