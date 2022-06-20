Гости без билетов попали на показ Вячеслава Зайцева: как проходит Московская неделя моды

Вячеслав Зайцев в окружении моделей после показа новой коллекции. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва целую неделю, с 20 по 26 июня, будет говорить о моде, новых тенденциях. На обсуждение попадут 69 показов уже известных и начинающих российских дизайнеров. Рассказываем, как стартовала Московская неделя моды, охватив весь парк "Зарядье" и целый этаж в ГУМе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аншлаг собрал один из самых узнаваемых дизайнеров отечественной моды Вячеслав Зайцев. Показ назначили в первый день Московской недели моды. Модельер презентовал коллекцию pret-a-porter de luxe "Ноктюрн" в Большом амфитеатре в парке "Зарядье". Людей пускали без пригласительных. Достаточно было сказать: "Да, мне это интересно".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Площадка роскошная. Много света, зелени, солнца. Платья на ветру развиваются. Как же классно придумали, - отметил стилист Сергей Зверев.

Сергей Зверев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Девушки словно из народных сказок появлялись из березовой аллеи. Под длинными шелковыми платьями не было видно, есть ли на моделях туфли. Казалось, что плывут. В коллекции Вячеслав Зайцев использовал много шифона, узорчатого жаккарда, растительных орнаментов, золотую парчу, пайетки и стразы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я понимал, что к Вячеславу Зайцеву нужно идти ярко, поэтому выбрал красный пиджак и галстук с флагом России, - вспомнил стилист Сергей Зверев. - Я до сих пор помню костюм цвета фуксии, который он сшил мне для Всемирного фестиваля моды в Чехословакии. Это был фурор.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Больше всего гостей интересовал вопрос, как здоровье великого модельера и будет ли он сам выходить в конце показа. Выйти он не смог, поэтому ему предоставили инвалидное кресло и вывезли на поклон к публике. Модельер ничего не сказал, но с радостью принял букет цветов. Модели и фотографы окружили Вячеслава Зайцева.

- Все такой же, - передавали журналисты друг другу информацию.

- В шляпке, в красном пиджаке, с брошками.

- Зверев подарил ему белый букет. Известно, что Зайцев любит белые лилии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

После финальных кадров часть гостей побежала в ГУМ на Красной Площади, где уже начался показ известных российских дизайнеров под названием "Большой". Линии и этажи универмага превратились в единый подиум, где более 100 моделей ходили в одежде из новых коллекций Ruban, Artem Krivda, Rogov, Chapurin, Bosco Sport&Fresh и другие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Модели шли по привычным коридорам - там же, где обычно ходят покупатели. Ничего отгораживать не стали. Девушки и парни дефилировали вокруг фонтана по третьей и второй линии.

- Мне очень понравился выбранный формат, который так сблизил дизайнеров и гостей, - рассказала kp.ru певица Валерия.

Певица Валерия на показе в ГУМе. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А вы сами одежду русских дизайнеров носите?

- Да покупаю. На мне сейчас костюм российского бренда (забыла как называется), я бы у них несколько цветов купила. Идеальные костюмы и с каблуком, и с кедами. Наши молодцы, и 12storeez мне нравятся. А вообще я перестала покупать много одежды, не нужную отдаю родственникам.

- Вы сильно расстроились, что ушли бренды Chanel, Dior?

- Давно спокойно отношусь. Тяжелый люкс - это просто неприлично. Это настолько растиражированно. У меня есть их сумки, обувь, но уже давно ничего не покупаю. Поэтому я спокойно переживу их уход. Мне единственное хотелось бы, чтобы наши научились создавать классную обувь.

Валерия любит российские бренды, но и сумку Chanel пока не выбросила. Фото: Алиса ТИТКО

С удовольствием носит одежду от российских брендов и певица Юлия Савичева. Она не принебрегает масс-маркетом, потому что главное - качество и модель, а не бренд.

Юлия Савичева. Фото: Иван МАКЕЕВ

- На мне сейчас платье YOU WANNA, люблю Ushatava. Мы недавно были на показе RA&LLY, у меня есть несколько их нарядов даже сценических. Два года зовет меня на показ Игорь Чапурин, но пока что мы с ним не сотрудничали, его стиль мне нравится, - рассказала kp.ru Юлия Савичева.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Показы московских и российских дизайнеров будут проходить до 26 июня на открытых и закрытых площадках: на Китайгородской стене, на парящем мосту в "Зарядье", на подиумах на Тверской площади. На некоторые москвичи могут попасть и без специальных приглашений.