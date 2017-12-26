В Подмосковье задержаны вымогавшие деньги лжецелительниц

26 Дек. 17:59 2017-12-26T17:59:43+03:00

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Сотрудники полиции задержали в Химках трех мошенниц, которые под видом целительниц выманивали у своих жертв деньги. Женщины предлагали клиентам снять порчу или венец безбрачия. За свои услуги они просили минимум 800 тысяч рублей.

Своих жертв лжецелительницы находили в общественном транспорте. Одной из пострадавших стала 78-летняя местная жительница, у которой мошенницы «обнаружили» наведенную порчу. Они предложили пенсионерке снять наговор и попросили отдать в обмен на это все сбережения.

Пожилая женщина, поверив лжецелительницам, обналичила в банке 800 тысяч рублей и передала их мошенникам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержать мошенниц удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», передает телеканал «360».