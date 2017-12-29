2017-12-29T13:40:13+03:00
Наука

В ночь с 3 на 4 января москвичи смогут увидеть мощный звездопад

В час будет пролетать порядка 120 метеоритов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В новогодние праздники жители Москвы смогут увидеть мощный звездопад. Красивейшее явление ожидается в ночь с 3 на 4 января, и наблюдать его можно будет до самого рассвета. О небесном событии, которое происходит ежегодно в определенное время с 28 декабря по 12 января, сообщили в Московском планетарии.

Отмечается, что именно в ночь на 4 января специалисты прогнозируют пик метеорного потока Квадрантиды. В это время мимо нашей планеты будет пролетать порядка 120 метеоров в час. Наблюдать падение звезд можно будет даже невооруженным глазом. При этом в другие дни в период праздников тоже можно будет увидеть падающую звезду, пишет сайт «Свободная пресса».

При этом астрономы предупреждают, что звездопад может быть не так хорошо виден из-за новолуния. Яркий спутник может затмить летящие мимо Земли метеоритные осколки.

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