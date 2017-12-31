ТЦ «Мега» в Химках эвакуирован
В Новогодние дни торговые центре – места массового притяжения. Сюда стекаются все: кто за подарками, кто купить что-нибудь праздничному столу. Людей в этот воскресный день было больше, чем обычно.
Специальный сигнал для сотрудников об эвакуации поступил в 15: 22. После этого сотрудники безопасности и продавцы торговых центров начали выводить людей. Примерно за 40 минут удалось полностью очистить торговый центр. Однако вокруг многочисленные выезды забиты машинами.
Наблюдается настоящий транспортный коллапс.
Наблюдается настоящий транспортный коллапс.
Люди пишут соцсетях, предупреждая всех что ехать сюда сегодня не надо.
За последние месяцы это уже третья эвакуация в торговом центре. Все предыдущие были по причине звонков о заминировании. Что произошло в этот раз пока неизвестно – в МВД по Московской области пока от комментариев воздерживаются.
Люди пишут соцсетях, предупреждая всех что ехать сюда сегодня не надо.