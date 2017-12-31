2017-12-31T16:44:04+03:00
Происшествия

ТЦ «Мега» в Химках эвакуирован

Сигнал об эвакуации поступил в 15:22. Сейчас все выезды из ТЦ фактически заблокированы из-за транспортного коллапса
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сейчас все выезды из ТЦ фактически заблокированы из-за транспортного коллапса. Фото: www.instagram.com/dolgoprudnyi/Сейчас все выезды из ТЦ фактически заблокированы из-за транспортного коллапса. Фото: www.instagram.com/dolgoprudnyi/
Изменить размер текста:

В Новогодние дни торговые центре – места массового притяжения. Сюда стекаются все: кто за подарками, кто купить что-нибудь праздничному столу. Людей в этот воскресный день было больше, чем обычно.

Специальный сигнал для сотрудников об эвакуации поступил в 15: 22. После этого сотрудники безопасности и продавцы торговых центров начали выводить людей. Примерно за 40 минут удалось полностью очистить торговый центр. Однако вокруг многочисленные выезды забиты машинами.

lencha_kritskayalencha_kritskaya
Собирающимся в ТРЦ Мега в Химках очень не советую это делать! Только что всех людей вывели из здания! Надеюсь, все обойдется! #химки #мегахимки #эвакуацияхимки
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Люди пишут соцсетях, предупреждая всех что ехать сюда сегодня не надо.

За последние месяцы это уже третья эвакуация в торговом центре. Все предыдущие были по причине звонков о заминировании. Что произошло в этот раз пока неизвестно – в МВД по Московской области пока от комментариев воздерживаются.

Люди пишут соцсетях, предупреждая всех что ехать сюда сегодня не надо.

Люди пишут соцсетях, предупреждая всех что ехать сюда сегодня не надо.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24