ТЦ «Мега» в Химках эвакуирован

31 Дек. 16:23 2017-12-31T16:44:04+03:00

Сигнал об эвакуации поступил в 15:22. Сейчас все выезды из ТЦ фактически заблокированы из-за транспортного коллапса

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В Новогодние дни торговые центре – места массового притяжения. Сюда стекаются все: кто за подарками, кто купить что-нибудь праздничному столу. Людей в этот воскресный день было больше, чем обычно.

Специальный сигнал для сотрудников об эвакуации поступил в 15: 22. После этого сотрудники безопасности и продавцы торговых центров начали выводить людей. Примерно за 40 минут удалось полностью очистить торговый центр. Однако вокруг многочисленные выезды забиты машинами.

lencha_kritskaya Собирающимся в ТРЦ Мега в Химках очень не советую это делать! Только что всех людей вывели из здания! Надеюсь, все обойдется! #химки #мегахимки #эвакуацияхимки

Наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Наблюдается настоящий транспортный коллапс.

Люди пишут соцсетях, предупреждая всех что ехать сюда сегодня не надо.

За последние месяцы это уже третья эвакуация в торговом центре. Все предыдущие были по причине звонков о заминировании. Что произошло в этот раз пока неизвестно – в МВД по Московской области пока от комментариев воздерживаются.