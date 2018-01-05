В Москве начала действовать система грантовой поддержки театров

5 Янв. 2018 2018-01-05T14:08:07+03:00

Также был разработан комплекс мер помощи вышедшим на пенсию народным и заслуженным артистам

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С 2018 года в Москве начинает действовать новая система предоставления грантов театрам, а также комплекс поддержки вышедших на пенсию народных и заслуженных артистов. Такое заявление сделали мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, теперь у сотрудников театров будет меньше бумажной работы и больше творческой самостоятельности.

Кроме того, бюджет культурных учреждений начнет формироваться на 16% субсидий на выполнение госзадания и на 84% из средств гранта на поддержку и развитие искусства. Такая мера была одобрена советом художественных руководителей и директоров театров Москвы и некоторые театры перешли на нее еще в начале минувшего года.

Примечательно, что если предварительный расчет гранта покажет меньший бюджет, чем есть у театра сейчас, то финансирование учреждения сохранят на прежнем уровне.

Между тем, ремонт и строительство новых зданий остается обязанностью городских властей. Так, недавно был отреставрирован легендарный Театр на Таганке, сообщил Собянин в своем аккаунте в ВК.