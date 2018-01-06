Собянин подвел итоги программы капремонта в столице за 2017 год

6 Янв. 2018 2018-01-06T13:34:02+03:00

В ушедшем году в Москве сделали капремонт в домах общей площадью 21 млн кв метров

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по итогам 2017 года в столице сделали капитальный ремонт в домах общей площадью 21 миллион квадратных метров. Кроме того, в ушедшем году заменили больше пяти тысяч лифтов.

«Новая программа капремонта идет очень непросто, тем не менее в 2017-м мы сделали капремонт жилых домов общей площадью 21 млн кв м. Заменили рекордное количество лифтов - около 5 тысяч», - написал Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что от уплаты взносов на капремонт были освобождены пожилые жители и участники программы реновации.

Всего за последние три года в столице в более чем шести тысячах домов был произведен капремонт с заменой лифтов. Практически завершена программа, по которой в жилых зданиях не останется ни одного подъемника старше 25 лет. В более двух тысячах многоэтажных домов установили новые современные лифты.

Кроме того, москвичам ремонтируют кровли, фасады, фундаменты, подвалы, инженерные коммуникация, а с прошлого года также меняют окна в подъездах.