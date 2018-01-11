Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье

11 Янв. 2018 2018-01-11T14:16:44+03:00

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В Дмитровском районе Московской области электричка насмерть сбила пешехода. Мужчина переходил железнодорожные пути перед движущимся составом, но не успел. Инцидент произошел вечером накануне, 10 января, в районе станции «Каналстрой».

По факту происшествия уже организована проверка. Об этом сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте Елена Маркова. По ее словам, погибшим оказался 36-летний мужчина. По всей видимости, он шел вдоль путей и не услышал звуков приближающегося электропоезда, который следовал по маршруту Дмитров - Дубна, передает сайт «Дни.ру».

Отмечается, что мужчина мог слушать музыку и погрузиться в свои мысли, из-за чего заметил приближающийся состав. Гарнитура была найдена рядом с телом жертвы несчастного случая, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».