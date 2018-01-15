Из общежития МГУ экстренно эвакуировали около 1,5 тысяч человек

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:10:03+03:00

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Днем в понедельник, 15 января, из здания общежития Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова эвакуировали не менее полутора тысяч человек. Людей решено было вывести на улицу в связи с сообщением о возгорании на 16 этаже. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что инцидент произошел в доме 19, корпусе 2 на улице Шверника. На место предполагаемого возгорания оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны на шести пожарных машинах. С помощью спецтехники и лестниц жители здания были экстренно эвакуированы.

Пожарные провели осмотр здания, однако признаков пожара не выявили, передает сайт argumenti.ru.

Информация о происшествии в настоящий момент уточняется, у общежития работают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве из горящей электрички было эвакуировано более тысячи человек. Инцидент произошел в восточной части города. Возгорание зафиксировано в одном из вагонов состава, следовавшего по маршруту Москва - Петушки.