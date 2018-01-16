2018-01-16T14:45:53+03:00
Общество

Как работает транспорт в Москве на Крещение: Метро до двух часов ночи‬, наземка – ‪до трех

Стало известно, как будет работать транспорт в Москве на Крещение-2018
Светлана ОЛИФИРОВАkp_ru_msk
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Столичный общественный транспорт подготовился к предстоящим крещенским купаниям.Столичный общественный транспорт подготовился к предстоящим крещенским купаниям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В крещенскую ночь церковные богослужения пройдут в более чем 400 монастырях и храмах Москвы. Но приходить именно в этот день необязательно. Как объясняют в Московской патриархии, вода становится святой после специального водосвятного молебна. Доступ к емкостям с ней будет открыт в церквях несколько дней. К тому же в сам праздничный день, ‪19 января‬, как ожидается, за святой водой выстроятся очереди, а подъехать к храмам будет сложно.

По правилам безопасности в дни больших религиозных праздников парковка около храмов ближе 50 метров запрещена. В некоторых районах частично перекроют улицы на подъездах к храмам.

При этом ‪с четверга, 18 января, на пятницу, 19 января‬, метро будет работать ‪до 2 часов ночи‬, а наземный транспорт – ‪до 3 часов ночи‬.

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Где купаться на Крещение в Москве в 2018 году

Главная традиция Крещения - массовые купания в иорданях, то есть в специально открытых и освященных купелях. Как всегда, купаться на Крещение в Москве в 2018 году можно будет и в прорубях. Их обычно вырезают во льду в форме креста (подробности)

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