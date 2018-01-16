Как работает транспорт в Москве на Крещение: Метро до двух часов ночи, наземка – до трех
В крещенскую ночь церковные богослужения пройдут в более чем 400 монастырях и храмах Москвы. Но приходить именно в этот день необязательно. Как объясняют в Московской патриархии, вода становится святой после специального водосвятного молебна. Доступ к емкостям с ней будет открыт в церквях несколько дней. К тому же в сам праздничный день, 19 января, как ожидается, за святой водой выстроятся очереди, а подъехать к храмам будет сложно.
По правилам безопасности в дни больших религиозных праздников парковка около храмов ближе 50 метров запрещена. В некоторых районах частично перекроют улицы на подъездах к храмам.
При этом с четверга, 18 января, на пятницу, 19 января, метро будет работать до 2 часов ночи, а наземный транспорт – до 3 часов ночи.
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