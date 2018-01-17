Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:30:42+03:00

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Браслеты с функцией транспортного билета «Единый» появились в сувенирных магазинах столичного метрополитена. Приобрести новинку можно на станциях «Трубная» и «Маяковская» на стойках «Живое общение».

Продажи новых билетов-браслетов стартуют в среду, 17 января, во второй половине дня. Пассажиры смогут приобрести два вида браслетов — на 20 и на 40 поездок. Оба выпустят тиражом по 750 экземпляров. Стоить браслет с записанным на нем билетом «Единый» на 20 поездок будет 897 рублей, а на 40 поездок – 1644 рубля. Отмечается, что сам браслет стоит 150 рублей, остальное — стоимость поездок.

Сообщается, что браслеты выполнены в красном цвете, на них также изображен логотип московского метро. Записать поездки на такой браслет можно только один раз, а потом сохранить его как сувенир. Особенно это предложение может быть интересно туристам, посещающим Москву, , передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.