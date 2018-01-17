В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек

17 Янв. 2018 2018-01-17T11:01:28+03:00

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В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека. Автомобиль марки Suzuki насмерть сбил двух пешеходов, переходивших дорогу. Инцидент произошел в Истринском районе Московской области.

Сообщается, что смертельная авария произошла в районе деревни Буньково возле продуктового магазина. Двое мужчин переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель иномарки не успел затормозить и сбил обоих пешеходов. От полученных травм мужчины скончались на месте, передает телеканала «360».

Водитель автомобиля остановился и попытался оказать помощь сбитым пешеходам. Он же вызвал на место происшествия сотрудников спецслужб. В настоящее время причины и обстоятельства аварии уточняются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее на это неделе в Подмосковье произошла массовая авария. На Южном обходе Подольска столкнулись более трех десятков машин. В результате ДТП никто не пострадал.