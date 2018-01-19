В Москве завершился демонтаж новогодних елок

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:48:24+03:00

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В пятницу, 19 января, в Москве завершился демонтаж новогодних елей. Праздничные деревья начали убирать с площадей и улиц города после Старого Нового года — с 15 января. При этом остальную символику праздника — светящиеся инсталляции, гирлянды и прочие украшения решено было оставить до конца зимы.

Напомним, к Новому году в Москве установили около 270 праздничных елок. Самые большие ели высотой около 25 метров стояли на Лубянской площади и Воробьевых горах.

Главную новогоднюю елку страны, установленную на Соборной площади в Кремле, в этот раз украсили петушками, шишками и кренделями в ярмарочном стиле. Кроме этого убранство дополняли яркие гирлянды, общая длина которых составляла около одного километра, передает сайт argumenti.ru.

Таем временем в центре по-прежнему остаются свыше четырех тысяч световых инсталляций и многокилометровые гирлянда, которые до конца февраля будут радовать пешеходов.