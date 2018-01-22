ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки

22 Янв. 2018 2018-01-22T18:24:39+03:00

Развязка будет создана рядом со станцией метро «Нижняя Масловка»

Изменить размер текста: A A

Транспортный узел на базе станции метро «Нижняя Масловка» станет одним из крупнейших в Москве. Предполагается, что он сможет он сможет обслуживать до 265 тысяч пассажиров в сутки. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На базе станции «Нижняя Масловка» будет создан транспортно-пересадочный узел «Савеловский», который объединит пассажирские потоки Савеловского вокзала, включая пассажиров подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), наземного общественного транспорта и двух линий метро, в том числе новую — Большую кольцевую. Транспортная составляющая ТПУ будет готова к запуску «Нижней Масловки» к концу этого года», — отметил чиновник.

Сообщается, что благодаря строительству ТПУ преобразиться площадь перед «Савеловским» вокзалом. Здесь появятся новые автобусные остановки, подземный переход, а остальная территория будет благоустроена, пишет «Утро.ру».