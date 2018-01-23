В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
Генеральный директор одной из столичных фирм убил своего финансового директора из-за конфликта на почве долгов. После этого мужчина попытался покончить с собой.
Тело 59-летнего финдиректора с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером накануне в понедельник, 22 января, в квартире в подмосковном Реутове. Из этой же квартиры бригада скорой помощи госпитализировала топ-менеджера.
По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт на почве финансовых вопросов. В результате, один из них выстрелил в коллегу из охотничьего ружья. По всей видимости, осознав содеянное, генеральный директор написал предсмертную записку и попытался совершить самоубийство, пишет «Ридус».
В настоящее время по факту происшествия начала доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.