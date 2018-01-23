В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора

23 Янв. 2018 2018-01-23T13:09:13+03:00

После этого мужчина попытался свести счеты с жизнью

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Генеральный директор одной из столичных фирм убил своего финансового директора из-за конфликта на почве долгов. После этого мужчина попытался покончить с собой.

Тело 59-летнего финдиректора с огнестрельным ранением головы было обнаружено вечером накануне в понедельник, 22 января, в квартире в подмосковном Реутове. Из этой же квартиры бригада скорой помощи госпитализировала топ-менеджера.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт на почве финансовых вопросов. В результате, один из них выстрелил в коллегу из охотничьего ружья. По всей видимости, осознав содеянное, генеральный директор написал предсмертную записку и попытался совершить самоубийство, пишет «Ридус».

В настоящее время по факту происшествия начала доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.