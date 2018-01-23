2018-01-23T17:04:12+03:00
Дом. Семья

Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье

Мероприятие приурочено к перекрестному году туризма
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Московской области 24-25 января состоится туристический форум «Такая разная Греция». Мероприятие пройдет в рамках перекрестного года туризма Россия — Греция.

Предполагается, что в первый день форума зарубежная делегация посетит Сергиев Посад, где познакомится с экспозициями музея-усадьбы «Абрамцево», Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника и музея Богородской игрушки, а также с архитектурным ансамблем Сергиевой Лавры. На следующий день форум продолжит работу в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино в Москве, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что у московского региона большой туристический потенциал. В Подмосковье около 300 маршрутов. А турпоток в МО в 2017 году составил 14 миллионов человек. Ожидается, что этот показатель будет расти, и уже в 2018 году регион посетят порядка 15 миллионов туристов.

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