Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве

23 Янв. 2018 2018-01-23T17:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 23 января, аэроэкспресс насмерть сбил двух пешеходов в Москве. Трагедия произошла у платформы «Тимирязевская».

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО отметили, что погибшими оказались двое мужчин. На вид обоим жертвам аварии не менее 50 лет. По предварительным данным, пешеходы переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Однако они не заметили приближающийся состав или не успели перебежать дорогу и попали под колеса поезда.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других спецслужб. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства аварии, передает сайт argumenti.ru.

Отмечается, что не смотря на дорожное происшествие, тела погибших удалось оперативно поднять на платформу и поезда аэроэкспресса продолжили следовать согласно расписанию без сбоев, передает телеканал «360».

На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в Подмосковье. Здесь на перегоне между станциями «Кратово» и «Отдых» под колеса поезда попал молодой человек.