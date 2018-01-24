2018-01-24T12:44:51+03:00
Москва

Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день

Билеты в этот день будут стоит 200 рублей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В День студента учащиеся московских колледжей и вузов смогут посетить кинотеатры сети «Москино» со скидкой 30%. 25 января с 14:00 и до конца дня билеты будут стоить 200 рублей.

Сообщается, что для получения скидки необходимо будет предъявить студенческий билет на кассе. В акции, которая распространяется на всех студентов, независимо от формы обучения, примут участие 13 кинотеатров сети, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Отмечается, что этот день зрители смогут посмотреть не только фестивальные фильмы, но и блокбастеры. Так в кинотеатре «Космос» покажут фильм «Движение вверх», а в кинотеатрах «Сатурн» и «Полет» можно будет увидеть «Приключения Паддингтона – 2». В кинотеатре «Тула» состоится показ номинированной на «Оскар» картины «Форма воды», а в «Факеле» — сеанс фильма «Хэппи-энд», передает телеканал «360».

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