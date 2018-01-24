2018-01-24T20:35:32+03:00
Общество

Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»

Мэр Москвы в прямом телеэфире отвечает на вопросы горожан
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments7
Сергей СобянинСергей СобянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 24 января, Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Мэр рассказал, что изменилось в Москве за последнее время, как развиваются медицина, транспорт, коммунальное хозяйство.

Сегодня разговор начался с главной темы этого года – выборов президента России в марте.

- Мы не корректируем свои рабочие планы перед выборами, если заниматься политикой перед выборами, то работать нельзя, - сказал Сергей Собянин. - Поэтому мы работаем, несмотря ни на что. Москва должна развиваться для москвичей.

По мнению мэра, выборы должны быть максимально прозрачными. При этом Собянин ответил тем, кто предлагает не ходить на избирательные участки.

- Считаю, что выборы президента - это выборы, которые определяют судьбу нашей страны, судьбу каждой семьи, наших детей, - сказал мэр. - Призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою судьбу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Для программы реновации в Москве выбрали 240 стартовых площадок
В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов
На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году
В центре Москвы несколько человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Столичные кинотеатры предоставят студентам 30-процентную скидку в Татьянин день
Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве
Российско-греческий форум пройдет в Подмосковье
В Подмосковье бизнесмен из-за долгов застрелил финдиректора
В Москве могут ввести еще более 40 км выделенных полос
ТПУ «Савеловский» сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки
В Подмосковье около 10 тысяч километров дорог обработали реагентами за сутки
Пьяный москвич украл у знакомой обезьяну и забил животное до смерти
В Москве завершился демонтаж новогодних елок
В Татьянин день студентов пустят на столичные катки бесплатно
Американский посол может окунуться на Крещение в прорубь Нового Иерусалима
Тринадцать машин столкнулись в подмосковном Ступино
На фиолетовой ветке столичного метро запустят еще 33 поезда «Москва»
Домработница обокрала безработную москвичку на 1,6 млн рублей
В Подмосковье иномарка сбила насмерть двух человек
Билеты «Единый» в форме браслетов начали продавать в столичном метро
Как работает транспорт в Москве на Крещение: Некоторые улицы около храмов перекроют
В столичных кинотеатрах бесплатно покажут фильмы с участием Тихонова