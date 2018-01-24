Собянин: «Призывы бойкотировать выборы президента – это призывы бойкотировать свою судьбу»

24 Янв. 2018 2018-01-24T20:35:32+03:00

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Сегодня, 24 января, Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Мэр рассказал, что изменилось в Москве за последнее время, как развиваются медицина, транспорт, коммунальное хозяйство.

Сегодня разговор начался с главной темы этого года – выборов президента России в марте.

- Мы не корректируем свои рабочие планы перед выборами, если заниматься политикой перед выборами, то работать нельзя, - сказал Сергей Собянин. - Поэтому мы работаем, несмотря ни на что. Москва должна развиваться для москвичей.

По мнению мэра, выборы должны быть максимально прозрачными. При этом Собянин ответил тем, кто предлагает не ходить на избирательные участки.

- Считаю, что выборы президента - это выборы, которые определяют судьбу нашей страны, судьбу каждой семьи, наших детей, - сказал мэр. - Призывы бойкотировать выборы - это призывы бойкотировать свою судьбу.