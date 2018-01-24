На Калужско-Рижской линии метро старые поезда заменят в 2018 году

24 Янв. 2018 2018-01-24T20:36:30+03:00

На Калужско-Рижской линии старые поезда заменят в 2018 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сегодня, 24 января, Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Все желающие заранее присылали мэру свои вопросы на специальной странице портала правительства города (mos.ru). Кроме письменных сообщений, принимались и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видеоматериалы.

Сегодня разговор начался с главной темы этого года – выборов президента России в марте. Затем мэр ответил на вопрос москвички о замене составов в метро.

- На Калужско-Рижской линии старые поезда заменят в 2018 году, - сообщил Сергей Собянин. – Здесь появятся 26 новых составов - поезда «Ока» с кондиционерами. А с 2019 года сюда уже поступят современные поезда «Москва». В ближайшие годы мы заменим в метро весь старый подвижной состав.