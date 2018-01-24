В столице в подземных переходах станут обогревать ступеньки сразу с началом холодов

24 Янв. 2018 2018-01-24T20:48:42+03:00

Сразу с началом холодов подогрев ступеней будет включаться и работать зимой постоянно. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Сегодня, 24 января, Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Все желающие заранее присылали мэру свои вопросы на специальной странице портала правительства города (mos.ru). Кроме письменных сообщений, принимались и видео-вопросы.

Разговор начался с главной темы этого года – выборов президента России в марте. Затем мэр ответил на вопрос москвички о замене составов в метро.

Следующий вопрос задал житель Ленинского проспекта. Проблемой здесь стали скользкие ступеньки в подземных переходах. «Почему нельзя сразу с наступлением морозов включить обогрев ступенек?» - спросил москвич.

- До сих пор действовал стандарт включения подогрева ступенек в подземных переходах в тот момент, когда среднесуточная температура была ниже 9 градусов мороза, - сказал Сергей Собянин. – Но эта норма уже устарела. Поэтому я поручил отменить стандарт. Теперь сразу с началом холодов подогрев будет включаться и работать зимой постоянно.