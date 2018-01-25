2018-01-25T13:06:01+03:00
Москва

В 2017 году Москву посетили более 21 млн туристов

А в новогодние праздники город вошел в пятерку самых популярных туристических направлений мира
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москва вошла в топ-5 популярных зимних направлений для туристов в миреМосква вошла в топ-5 популярных зимних направлений для туристов в миреФото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2017 году Москву посетили более 21 миллиона туристов. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По его словам, эта цифра является рекордной для столицы.

Помимо этого градоначальник добавил, что в новогодние праздники Москва попала в пятерку лучших туристических маршрутов в мире. Такую популярность у иностранцев город приобрел благодаря масштабному фестивалю «Путешествие в Рождество». Это мероприятие принесло городскому бюджету порядка 14 миллиардов рублей. Всего на площадках фестиваля побывали более 14 миллионов человек.

В минувшем году количество туристов, посетивших Москву, выросло на 13 процентов – 21,6 миллиона человек. Из них 4,8 миллиона — это иностранцы. При этом рост числа путешественников в дни рождественского фестиваля по сравнению с прошлым годом составил 14,5%, а загрузка столичных гостиниц увеличилась на 7%, передает сетевое издание m24.ru.

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