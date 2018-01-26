2018-01-26T12:46:21+03:00
Происшествия

Мошенник выманил 300 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки

Он соврал, что деньги нужны ее сыну
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сотрудники полиции задержали мошенника, который выманили крупную сумму денег у пожилой женщины. Мужчина позвонил 87-летней женщине по телефону, представился ее сыном и попросил дать денег.

Мошенник рассказал пенсионерке, что он якобы попал в беду. А чтобы избежать наказания, ему необходимо дать солидную взятку. Для этого он попросил передать ему треть миллиона, на что женщина не задумываясь согласилась.

В результате, старушка передала неизвестному 300 тысяч рублей в подъезде своего дома на Тарутинской улице.

«Через некоторое время с ней связался сын, в разговоре с которым выяснилось, что с ним все в порядке и денег он не просил. Пожилая женщина сразу же обратилась в полицию», - цитирует сообщение пресс-службы московского главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оперативники задержали подозреваемого, заключили его под стражу и завели уголовное дело о мошенничестве.

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