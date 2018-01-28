Московские полицейские застрелили преступника

28 Янв. 2018 2018-01-28T12:09:54+03:00

При задержании банды квартирных воров, один из бандитов попытался напасть на сотрудников правопорядка

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Инцидент произошел ранним утром 28 января 2018 года, около 5:30 — 5:40 на улице 4-я улица Марьиной рощи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники проводили задержание 5-рых подозреваемых в серии квартирных краж.

- Один из мужчин предпринял попытку скрыться. И когда полицейские нагнали его, он набросился на них с предметом, похожим на нож. - сообщили «КП» в ГУ МВД по Москве. - Сотрудникам правопорядка ничего не оставалось, кроме как применить табельное оружие.

Остальные четверо подозреваемых задержаны.

В настоящее время по факту гибели подозреваемого проводится служебная проверка в ходе которой будет дана юридическая оценка действий сотрудника полиции.