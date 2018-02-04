Сергей Собянин разрешил 5 февраля не идти в школу

4 Февр. 2018 2018-02-04T22:40:58+03:00

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Снегопад в Москве пока не заканчивается. 5 февраля сугробы снова станут выше. И многих уже заботит вопрос: "Как везти детей в школу?" Правительство Москвы входит в положение. Остановить снегопад невозможно, но мэр Москвы разрешил не идти в школу.

- Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободное, - сообщил Сергей Собянин на своей странице в Твиттере.

Детям можно остаться дома, если родители не смогут их туда привезти. Но рабочий день в офисах и компаниях не отменяли.

Синоптики обещают в понедельник, 5 февраля, температуру днем около -9 градусов, ночью опуститься до -16 градусов. Снег все еще будет идти.

- В понедельник регион окажется в тыловой части циклона, куда будут прорываться скоротечные заряды снега и более морозный воздух с температурным фоном немного ниже климатической нормы, - сообщают в метеобюро "Фобос".