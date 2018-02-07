Москвич одним ударом убил автомойщика за нерасторопность

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:26:04+03:00

Злоумышленника арестовали, ему грозит восемь лет колонии [видео]

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На подмосковной автомойке москвич убил работника за нерасторопность. Полиция арестовала вспыльчивого клиента и возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нарушителю грозит до восьми лет колонии.

Происшествие случилось около 03:30 7 февраля в подмосквовном Ступино. Камера автомойки засняла, как 24-летний москвич и его друзья приехали в сервис, но их не торопились обслужить. Водитель вывел машину из сервиса и учинил скандал с заспанными сотрудниками. Потом клиент ударил обоих мойщиков кулаком в голову, поднялся только один.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/638515" frameborder="0"></iframe> В Москве мужчина одним ударом убил работника автомойки за отказ мыть его BMW.Сотрудниками полиции ОМВД России по г.о. Ступино задержан ранее неоднократно судимый 24-летний житель г. Москвы, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

Один из пострадавших 39 лет при падении ударился головой, потерял сознание и скончался в больнице, сообщает пресс-служба МВД России по Московской области. Как оказалось позже, правонарушитель уже был ранее судим.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в Чувашии осудили 56-летнего мужчину за убийство 31-летнего сына. Он отказал отцу в просьбе убавить громкость телевизора. Злоумышленник получил 9,5 лет колонии строгого режима.