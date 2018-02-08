2018-02-08T11:49:45+03:00
Москва

Электронные табло установят во всех поликлиниках Москвы

На них будут отображаться номера кабинетов, куда необходимо пройти пациенту
Юлия ЩЕРБАКОВА
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До конца 2018 года табло электронной очереди к дежурному врачу появятся во всех столичных поликлиниках. На сегодняшний день в городе уже установлены табло в 170 взрослых поликлиниках и 150 детских медучреждениях.

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, нововведение позволяет сделать ожидание приема врача более комфортным, а также эффективнее использовать время самих специалистов, передает сетевое издание m24.ru.

Отметим, что сейчас попасть к дежурному врачу можно без предварительной записи. Для этого необходимо обратиться на пост информации или воспользоваться терминалом. С полученным талоном пациент сможет пройти в зону ожидания, где висит информационный экран с номерами талонов и кабинетов врачей, куда нужно будет пройти, передает газета «Известия».

Напомним, что записаться ко врачу можно и в режиме онлайн с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы.

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