В Москве отменили развлекательные мероприятия фестиваля "Московская Масленица"

12 Февр. 2018 2018-02-12T10:22:14+03:00

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Авиакатастрофа АН-148 унесла жизни 71 человека, в их числе 6 членов экипажа. Трагедия произошла 11 февраля практически через 7 минут после взлета самолета из московского аэропорта Домодедово.

- В связи с крушением пассажирского самолета Ан-148 все развлекательные мероприятия фестиваля “Московская Масленица” запланированные на 12 февраля будут отменены, - сообщила "Комсомольской правде" Наталья Моженкова из Оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

Как уточнили в Оргкомитете, образовательные мероприятия фестиваля, а именно мастер-классы, будут проходить по обычному расписанию. Также на улицах Москвы по обычному графику продолжат работу торговые и ресторанные шале.

Напомним, вчера слова поддержки и соболезнования выразили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также из регионального бюджета запланированы дополнительные выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе АН-148. Все они получат по 1 миллиону рублей. И это не отменяет поддержку согласно федеральному законодательству - по ней родственники погибших получат по 2 миллиона рублей.

На месте катастрофы продолжают работать спасатели, городские власти выражают соболезнования и оказывают помощь семьям погибших. Скорбят и обычные москвичи, которые выкладывают посты в социальных сетях, приносят цветы в аэропорт "Домодедово". Не до развлечений и на фестивале “Московская Масленица”.