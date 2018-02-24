В Шереметьево пассажир рейса "Женева-Москва" напал на полицейского
Сотрудникам транспортной полиции аэропорта Шереметьево пришлось задержать агрессивного пассажира, который прилетел в Москву из Женевы.
"Пассажир рейса, согласно показаниям бортпроводников, после вылета из аэропорта Женевы употреблял спиртные напитки, а затем начал приставать к пассажирам и оскорблять их. Экипаж попросил сотрудников транспортной полиции встретить хулигана у траппа самолета. Агрессивному пассажиру это не понравилось. Он ударил одного из полицейских рукой в лицо", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейский поставленным ударом свалил дебошира на пол, и через секунду на его запястьях защелкнулись наручники. Задержанного доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево, где позволили ему прийти в себя.
"В настоящее время пассажир привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и направлен на медицинское освидетельствование", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Дебоширу грозит наказание в виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток.