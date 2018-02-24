2018-02-24T00:24:00+03:00
Происшествия

В Шереметьево пассажир рейса "Женева-Москва" напал на полицейского

Пьяный мужчина терроризировал экипаж в полете, а в аэропорту спровоцировал драку
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сотрудникам транспортной полиции аэропорта Шереметьево пришлось задержать агрессивного пассажира, который прилетел в Москву из Женевы.Сотрудникам транспортной полиции аэропорта Шереметьево пришлось задержать агрессивного пассажира, который прилетел в Москву из Женевы.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудникам транспортной полиции аэропорта Шереметьево пришлось задержать агрессивного пассажира, который прилетел в Москву из Женевы.

"Пассажир рейса, согласно показаниям бортпроводников, после вылета из аэропорта Женевы употреблял спиртные напитки, а затем начал приставать к пассажирам и оскорблять их. Экипаж попросил сотрудников транспортной полиции встретить хулигана у траппа самолета. Агрессивному пассажиру это не понравилось. Он ударил одного из полицейских рукой в лицо", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский поставленным ударом свалил дебошира на пол, и через секунду на его запястьях защелкнулись наручники. Задержанного доставили в дежурную часть аэропорта Шереметьево, где позволили ему прийти в себя.

"В настоящее время пассажир привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и направлен на медицинское освидетельствование", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебоширу грозит наказание в виде штрафа либо административного ареста на срок до 15 суток.

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