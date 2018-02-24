2018-02-24T13:57:39+03:00
Общество

Хуснуллин: Погода не помешает строительству метро в Москве

Заммэра столицы заверил, что все работы в подземке идут по графику
Алексей КАРЕЛИН
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Большая кольцевая линия свяжет 31 новую станцию с радиальными ветками метро и МЦКБольшая кольцевая линия свяжет 31 новую станцию с радиальными ветками метро и МЦКФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода никак не повлияет на строительные работы в московском метро. Сейчас они идут по графику и отклонений от него не предвидится. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Погодные условия не повлияют на темпы и сроки строительства метро. Все работы идут в соответствии с графиком. Московские метростроители трудятся в несколько смен и в выходные, и в праздничные дни», - говорит Хуснуллин.

По его словам, в метро работают около 50 тысяч человек. К концу 2018 года комплекс градостроительной политики и строительства Москвы планирует ввести в эксплуатацию 20 станций и 50 километров линий метро.

«Первый участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции “Деловой центр” до “Петровского парка” откроем для пассажиров со дня на день», - цитирует Хуснуллина агентство "Москва".

Заммэра говорит, что участок БКЛ облегчит доступ к метро жителям Хорошевского, Тимирязевского и Савеловского районов, а также Аэропорта. Кроме того, участок улучшит транспортное сообщение делового центра Москва-сити, рассказывает Хуснуллин.

Напомним, БКЛ протянется на более чем 60 километров и соединит 31 станцию, связанную с радиальными ветками метро, Московским центральным кольцом и направлениями железных дорог. В проекте БКЛ называлось Третьим пересадочным контуром, но жители столицы проголосовали за текущее название, передает сайт kp.ru.

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