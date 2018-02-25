Для Москвы разработают новый противоледный реагент - более щадящий для обуви

СЕГОДНЯ 13:24 2018-02-25T13:24:20+03:00

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Как известно, в Москве для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах активно используют специальные реагенты - созданные лабораторным путем смеси на основе хлоридов натрия и кальция. С 60-х основным противоледным средством в городах была так называемая пескосоляная смесь, на 92% состоявшая из обычного песка, на 8% - из технической соли. Ее главной проблемой было то, что песок в течение зимы скапливался на дорогах и по весне начисто забивал водостоки. Поэтому в Москве уже давно перешли на реагенты, в которых нет песка. Однако к современным химическим реагентам у некоторых претензии: вроде как после прогулок по обработанным этими веществами тротуаров портится обувь. Накануне мэр столицы Сергей Собянин встретился со студентами Российского университета транспорта (МИИТ) и рассказал о работе городских властей по поиску оптимального реагента.

- Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов институт специальный, который создаст максимально, насколько это возможно, щадящий состав для обуви, - заявил Сергей Собянин. - Надо сделать специальный состав. Потому, что помимо экологии нам надо, чтобы транспорт Москвы не останавливался, так как даже если мы опаздываем на один час работы с реагентами, МКАД останавливается. Так что это не блажь какая-то.

КСТАТИ

Под машиной тает лед: как и чем в Москве обрабатывают улицы

Самое необычное впечатление от столичной зимы (а я человек приезжий) - это лужи на тротуарах при температуре минус девять. Смотришь себе под ноги и не можешь понять, что не так. То ли у нас термометры врут, то ли законы физики поменялись. На самом деле, это действуют противогололедные материалы (ПГМ), которых в Москву в этом году привезли 450 тысяч тонн. Для обработки дорог, тротуаров, дворов, подходов к метро и так далее. В народе эти материалы называют реагентами. Хотя в ГБУ «Автомобильные дороги» это словечко считают крамольным. И подчеркивают: белые кристаллы, которыми усыпаны столичные улицы, абсолютно безвредны (подробности)