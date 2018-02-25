2018-02-25T13:24:20+03:00
Общество

Для Москвы разработают новый противоледный реагент - более щадящий для обуви

Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил на встрече со студентами Российского университета транспорта
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Московские власти продолжают работу по поиску оптимального реагентаМосковские власти продолжают работу по поиску оптимального реагентаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Как известно, в Москве для борьбы с наледью на дорогах и тротуарах активно используют специальные реагенты - созданные лабораторным путем смеси на основе хлоридов натрия и кальция. С 60-х основным противоледным средством в городах была так называемая пескосоляная смесь, на 92% состоявшая из обычного песка, на 8% - из технической соли. Ее главной проблемой было то, что песок в течение зимы скапливался на дорогах и по весне начисто забивал водостоки. Поэтому в Москве уже давно перешли на реагенты, в которых нет песка. Однако к современным химическим реагентам у некоторых претензии: вроде как после прогулок по обработанным этими веществами тротуаров портится обувь. Накануне мэр столицы Сергей Собянин встретился со студентами Российского университета транспорта (МИИТ) и рассказал о работе городских властей по поиску оптимального реагента.

- Мы привлекли для разработки новой формулы реагентов институт специальный, который создаст максимально, насколько это возможно, щадящий состав для обуви, - заявил Сергей Собянин. - Надо сделать специальный состав. Потому, что помимо экологии нам надо, чтобы транспорт Москвы не останавливался, так как даже если мы опаздываем на один час работы с реагентами, МКАД останавливается. Так что это не блажь какая-то.

КСТАТИ

Под машиной тает лед: как и чем в Москве обрабатывают улицы

Самое необычное впечатление от столичной зимы (а я человек приезжий) - это лужи на тротуарах при температуре минус девять. Смотришь себе под ноги и не можешь понять, что не так. То ли у нас термометры врут, то ли законы физики поменялись. На самом деле, это действуют противогололедные материалы (ПГМ), которых в Москву в этом году привезли 450 тысяч тонн. Для обработки дорог, тротуаров, дворов, подходов к метро и так далее. В народе эти материалы называют реагентами. Хотя в ГБУ «Автомобильные дороги» это словечко считают крамольным. И подчеркивают: белые кристаллы, которыми усыпаны столичные улицы, абсолютно безвредны (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гидрометцентр назвал дату потепления в Москве
Хуснуллин: Погода не помешает строительству метро в Москве
В Шереметьево пассажир рейса "Женева-Москва" напал на полицейского
В Москве 23 февраля отец выстрелил в сына и покончил с собой
На фестивале московских ярмарок откроют более 3 тысяч спортплощадок
В Чертаново киллер открыл стрельбу
На западе Москвы машина ГИБДД врезалась в пассажирский автобус
Неизвестный угнал иномарку за 2 млн рублей у безработной жительницы Подмосковья
В Подмосковье автомобиль насмерть сбил пешехода
В столичном метро к 23 февраля появятся тематические проездные билеты
В Москве выросло почти в три раза число сделок с квартирами в новостройках
В Москве появились улицы Александра Гомельского и Семёнова-Тян-Шанского
В Подмосковье официантка насмерть избила посетителя кафе
С 1 марта Московский зоопарк перейдет на летний режим работы
Для присоединения Большой кольцевой линии в Москве закроется станция метро "Деловой центр"
В Москве два молодых человека попали в больницу после драки с третьим
В Москве до конца 2018 года построят более 20 станций метро
В «Зарядье» можно пройти бесплатное медобследование
Центральная подмосковная ярмарка пройдет в Мытищах
В Москве о нарушениях правил парковки сможет сообщить любой желающий
В Москве рабочий погиб при обвале грунта в Политехническом музее
В центре Москвы ограбили мастерскую художника